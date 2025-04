Pentru prima dată în spațiul public, apar imagini cu un copil despre care se presupune că ar fi fiul președintelui rus Vladimir Putin și al fostei campioane olimpice la gimnastică, Alina Kabaeva. Fotografiile, publicate de canalul de Telegram VChK-OGPU – cunoscut pentru legăturile sale cu surse din interiorul serviciilor rusești – au alimentat și mai mult speculațiile despre familia secretă a liderului de la Kremlin.

Potrivit sursei, băiatul în vârstă de zece ani poartă numele Ivan Vladimirovici Putin și ar duce o viață izolată, fiind constant înconjurat de personal de securitate, bone și profesori particulari. Contactele cu alți copii ar fi aproape inexistente, iar copilăria sa ar fi petrecută în reședințe bine păzite, departe de ochii publicului. Una dintre fotografii îl arată în compania Alinei Kabaeva, alimentând și mai mult zvonurile privind legătura familială.

VChK-OGPU susține că Ivan are și un frate mai mic, Vladimir, în vârstă de doar patru ani, care nu a fost însă surprins în nicio imagine. Niciunul dintre copii nu ar frecventa școli obișnuite, fiind educați exclusiv de profesori selectați, în regim de homeschooling, în condiții stricte de securitate.

