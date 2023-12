UE a distrus vaccinuri împotriva COVID-19 de 4 miliarde de euro

Conform unei analize realizate de POLITICO, peste 200 de milioane de doze de vaccin împotriva coronavirusului au fost eliminate, însă este foarte probabil ca acest număr să fie subestimat. Datele POLITICO se bazează pe informațiile furnizate de 19 țări europene. Deși unele date sunt actuale, există și informații din decembrie 2022.

De la aprobarea primelor vaccinuri împotriva COVID-19 la sfârșitul anului 2020, țările membre din UE au primit în total 1,5 miliarde de doze, adică mai mult de trei doze pentru fiecare locuitor european. În prezent, multe dintre aceste doze se află în depozitele deșeurilor din întreg continentul. Calculul pe baza datelor disponibile indică faptul că țările UE au eliminat în medie 0,7 doze de vaccin pentru fiecare membru al populației lor.

Estonia ocupă prima poziție în acest clasament, aruncând mai mult de o doză (1,10) per locuitor, urmată de aproape de Germania (0,98), care a eliminat și cel mai mare volum total de flacoane. România se situează sub media europeană, ocupând locul 13, cu 0,51 doze de vaccin eliminate per locuitor. Ultimul loc (din cele 19 țări) este ocupat de Irlanda, cu 0,16 doze.

Dacă rata medie de eliminare ar fi extrapolată la nivelul întregii UE. Ar însemna peste 312 milioane de vaccinuri distruse. Totuși, numărul de doze eliminate tinde să fie proporțional cu dimensiunea țărilor. Germania ocupă prima poziție în acest clasament în termeni absoluti, eliminând 83 de milioane de doze. Luxemburg a eliminat puțin sub jumătate de milion. România se află pe locul cinci în acest clasament, cu 9.777.126 de doze eliminate. Polonia și Franța au refuzat să furnizeze datele.

Estimările POLITICO plasează valoarea a 215 milioane de doze de vaccin eliminat la peste 4 miliarde de euro. Au fost utilizate prețurile vaccinurilor raportate în mass-media, deși acestea nu au fost făcute publice.

În cazul țărilor care au furnizat doar cifrele totale ale vaccinurilor eliminate, fără a le detalia în funcție de tip, POLITICO a calculat un preț mediu ponderat de 19,39 euro, bazat pe datele furnizate de țările care au oferit o descompunere detaliată. Această cifră este probabil un minim subevaluat.

Cu toate acestea, chiar și suma de 4 miliarde de euro reprezintă o sumă semnificativă. Este echivalentă cu costul unui proiect major de infrastructură sau cheltuielilor anuale de sănătate ale Croației.

România, locul trei în topul țărilor cu cele mai multe vaccinuri eliminate

Sub presiunea țărilor din Uniunea Europeană afectate de surplusul de vaccinuri, Comisia Europeană a renegociat deja contractul. Atât Polonia cât și Ungaria au oprit acceptarea de noi doze de vaccin și se confruntă cu acțiuni în justiție din partea Pfizer pentru neplata acestora. În România, procurorii au solicitat ridicarea imunității fostului prim-ministru și a doi foști miniștri ai sănătății, susținând că achizițiile excesive de vaccinuri au cauzat statului daune de peste 1 miliard de euro.

Într-un clasament bazat pe datele disponibile de la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) până la data de 5 octombrie, țările sunt ordonate în funcție de numărul de vaccinuri raportate ca fiind eliminate în comparație cu numărul total de doze distribuite. România ocupă locul al treilea în acest clasament, fiind depășită doar de Lituania și Slovacia, în timp ce ultimul loc este ocupat de Irlanda.