Ucraina intenționează să mărească producția de drone încă din această toamnă, a declarat duminică ministrul ucrainean al apărării, în contextul în care Ucraina efectuează tot mai des atacuri cu drone pe teritoriul rusesc.

Atacurile ucrainene cu drone pe teritoriul rus s-au intensificat în ultimele săptămâni, în unele zile zeci de drone lovind Rusia și ajungând până în orașul Pskov, situat în vestul țării, la 600 km de Ucraina.

Kievul a folosit atât drone aeriene pentru a ataca aerodromurile, cât și drone acvatice pentru a ataca navele și podul spre Crimeea.

El a precizat că unul dintre motivele creșterii producției a fost faptul că autoritățile au simplificat diverse reglementări și legi.

„Așa că am rescris regulamentele… și am simplificat procedurile. Și cred că am reușit, ceea ce ne-a dat oferit oportunitatea unei astfel de creșteri. Mai ales pentru producătorii de drone care au început producția din garaje”, a spus el.