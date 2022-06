Motiv de bucurie pentru Vladimir Putin! Ucraina nu vrea în NATO. Eforturile sunt inutile

Ucraina nu intenționează să devină membră a Alianței Nord Atlantice (NATO), spune adjunctul șefului biroului președintelui Ucrainei, Ihor Zhovkva, care adaugă că acest lucru nu se va întâmpla deoarece țara este conștientă de faptul că eforturile ar deveni inutile având în vedere poziția țărilor individuale ale NATO.

Oficialul a mai declarat, în cadrul unui interviu pentru The Financial Times, că Ucraina dorește ca NATO să documenteze parteneriatul pe care îl are cu Kievul într-un nou concept strategic. Ihor Zhovkva spune că acest concept urmează să fie adoptat în viitorul apropiat la Summitul NATO care va avea loc la Madrid.

Ucraina dorește, de asemenea, ca NATO să recunoască rolul central al țării în securitatea europeană, pe fondul conflictului armat cu Federația Rusă.

„Am dori să înțelegem că Ucraina este piatra de temelie a securității europene”, a mai spus oficialul, care a adăugat că Kievul a trimis propuneri către aliați, chiar dacă nu va participa la discutarea noului concept. „Dacă membrii NATO nu dezvăluie situația reală care se întâmplă în Europa, în Ucraina, atunci acest document va fi un alt document complet irelevant”.

Eliminarea mențiunilor referitoare la Rusia, țară parteneră NATO

Într-o altă ordine de idei, Ucraina mai dorește să fie eliminate orice mențiuni referitoare la Rusia drept parteneră a Alianței Nord Atlantice (NATO) din conceptul strategic al Alianței. Amintim că în cea mai recentă versiune, încheiată în urmă cu 12 ani, arată că NATO s-a angajat într-un „adevărat parteneriat strategic” cu Rusia și consideră că cooperarea dintre NATO și Rusia este importantă din punct de vedere strategic.

„Ne așteptăm ca conceptul strategic al NATO să aibă avertismente mai stricte și mai severe la adresa agresorului rus. Nu ezitați în formularea prevederilor privind Rusia – acesta este apelul meu către membrii NATO”, a declarat un angajat al Biroului Președintelui Ucrainei.

Sursa anterior citată a mai spus că unele țări vor lăsa o cale de dialog cu Rusia, subliniind că este important ca războiul dintre această țară și Ucraina să fie scris în documente.

„Nu este suficient doar să scoți cuvântul „partener”, a spus Zhovkva.

De asemenea, oficialul ucrainean a mai spus că președintele Volodimir Zelenski va vorbi de la distanță la summitul G7 și la reuniunea NATO, unde va repeta cerința de a oferi garanții de securitate Ucrainei din țările G7 după încheierea războiului cu Federația Rusă.