Klaus Iohannis a promulgat legea

Legea de modificare a Codului fiscal potrivit căreia va fi aplicată o cotă redusă de TVA de 5% şi pentru livrările de masă lemnoasă sub diverse forme a fost promulgată luni de preşedintele Klaus Iohannis. Aceasta se referă la rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn pentru persoane fizice/persoane juridice sau alte entităţi, inclusiv şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială.

Actul normativ vizează modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri astfel încât şi masa lemnoasă sub diverse forme să poată fi livrată în aceleaşi condiţii ca lemnul de foc către persoane fizice/persoane juridice sau alte entităţi, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială.

Potrivit legii, cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii.

Cine poate beneficia de cota redusă de TVA

Persoanelor fizice vor beneficia de cotă redusă pentru lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00 şi de rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 31 00 şi 4401 32 00; livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumeguşului, deşeurilor şi resturilor de lemn neaglomerate, care se încadrează la codurile NC 4401 41 00 şi 4401 49 00, realizată către persoanele fizice în calitate de utilizatori finali, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere puse la dispoziţia furnizorului.

Persoanelor juridice și altor entități, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență socială, li se aplică cota redusă pentru lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00 şi de rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, aglomerate sub formă de pelete din lemn, brichete din lemn sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 31 00 şi 4401 32 00; livrarea pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumeguşului, deşeurilor şi resturilor de lemn neaglomerate, care se încadrează la codurile NC 4401 41 00 şi 4401 49 00, realizată către persoane juridice sau alte entităţi, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială, în calitate de utilizatori finali, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere puse la dispoziţia furnizorului.

Reducere și pentru panourile fotovoltaice și solare

În plus, aceeaşi cotă de TVA se va aplica şi pentru livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă, cu emisii scăzute, care se încadrează în valorile de referinţă pentru emisiile de particule stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei din 28 aprilie 2015 privind cerinţele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid şi în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei din 24 aprilie 2015 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid şi cărora li s-a atribuit o etichetă energetică a Uniunii Europene.