Marcel Ciolacu, premierul României, a anunțat că, în cadrul vizitei sale oficiale la Bruxelles, a avut discuții importante cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi au discutat despre prioritățile României, printre care accelerarea PNRR, eficientizarea utilizării fondurilor și posibilitatea prelungirii termenului pentru proiectele mari.

De asemenea, ei au vorbit despre reducerea deficitului bugetar, fără a mări TVA-ul, punând accent pe digitalizare și îmbunătățirea colectării taxelor.

Un alt subiect important a fost securitatea alegerilor prezidențiale, inclusiv combaterea dezinformării și a amenințărilor cibernetice. Premierul României a subliniat și importanța ca România să participe activ la negocierile de pace, afirmând că „România trebuie să fie la masă”.

