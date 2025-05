Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură afirmă că antreprenorul Porr desfășoară lucrările în mod exemplar pe lotul 4 al Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, cu o echipă formată din specialiști din aproximativ 14 țări.

Constructorul are șanse mari să finalizeze cei aproape 10 kilometri dintre Curtea de Argeș și Tigveni în iulie 2026, înainte de termenul contractual stabilit pentru martie 2027.

Pe galeria tunelului spre Sibiu, lucrările au ajuns la jumătate în ceea ce privește turnarea pereților-casetă – stratul final de beton care va fi vizibil pentru șoferi.

Asociația detaliază pașii procesului de construcție. Sub stratul final de beton se află o membrană hidroizolantă, urmată de una de protecție anti-rupere, iar la bază se regăsește betonul torcretat, aplicat direct pe terenul natural și fixat cu ancore.

În momentul vizitei, muncitorii montau armătura ultimei secțiuni de radier, adică fundația drumului din interiorul tunelului, în zona capătului nordic. Pe margine au fost observate conducte și mănunchiuri de furtunuri groase destinate protejării cablurilor pentru sistemele viitoare: ventilație, iluminat, monitorizare și drenajul apelor pluviale.

„Înaintând spre nord din acest punct, „călătorim în timp” şi observăm fiecare etapă majoră, în ordinea inversă a punerii în operă: sub betonul final este membrana hidroizolantă, sub ea vine o alta de protecţie (anti-rupere) şi la final betonul torcretat fixat cu ancore aplicat direct pe terenul natural. Sâmbătă, când am ajuns noi, muncitorii legau armătura ultimei secţiuni de radier (fundaţia căii de rulare) rămasă pe această galerie, chiar în capătul de nord. Pe margine, într-un loc am văzut un mănunchi de 6 furtunuri groase care vor proteja cablurile numeroaselor sisteme ce vor fi instalate. Tot acolo este ascunsă şi conducta care evacuează apele pluviale. Şi asta doar ce se vede grosier, sunt multe alte detalii care îţi explică de ce e nevoie de mai bine de un an de la finalizarea excavaţiei până la darea în trafic”, mai transmis organizaţia.