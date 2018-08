Tudorel Toader nu renunță la conflictul cu Augustin Lazăr

După ce Augustin Lazăr a declarat că Ministerul Justiţiei a fost informat despre existenţa protocolului secret semnat cu SRI în 2016, Tudorel Toader a revenid declarând că a primit doar o copie a protocolului din 2009, din care lipseau ultimele două pagini. Acestea au ajuns într-un târziu la minister, dar niciun alt document.

Pe pagina sa de Facebook, Tudorel Toader a scris astăzi un mesaj intitulat „Simple precizări”. Conform acestuia, pe „16 martie 2018, într-o emisiune televizată, solicitam desecretizarea Protocolului din 2009. 19 martie 2018, am formulat o solicitare scrisă, adresată PICCJ, prin care am solicitat declanşarea procedurii de desecretizare a respectivului Protocol. 20 martie 2018, la MJ am primit o copie a Protocolului din 2009, mai puţin ultimele două pagini, astfel încât nu se ştia cine au fost semnatarii. Ulterior, am primit şi ultimele două pagini, cu menţiunea faptului că din eroare au ajuns tot la CSM!”.