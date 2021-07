Tragedie uriaşă în lumea sportului din Statele Unite! Un tânăr hocheist de 24 de ani, Matiss Kivlenieks, portarul echipei Columbus Blue Jackets, a murit în urma unui accident stupid.

Totul s-a întâmplat chiar de ziua naţională a SUA, sărbătorită pe 4 iulie. Din cauza unei probleme la un foc de artificii din apropiere, Matiss Kivlenieks a încercat să fugă, a alunecat şi s-a lovit cu capul de beton, au indicat primele informaţii de la faţa locului.

“Din câte se pare, a fost o problemă cu focul de artificii, iar asta a cauzat ca un grup de oameni să fugă din jacuzzi-ul în care se aflau, inclusiv persoana decedată, care a alunecat şi s-a lovit cu capul de beton”, a precizat Jason Meier, locotenent în cadrul Departamentului de Poliţie din Novi, Michigan, potrivit ESPN.

Poliţistul a mai precizat că un anumit tip de focuri de artificii s-a înclinat într-o parte, iar asta a provocat un incendiu.

Ulterior, în urma autopsiei, a fost stabilit că sportivul nu a murit în urma unei lovituri la cap, ci din cauza unui traumatism toracic provocat de una dintre rachetele folosite la focurile de artificii.

“Suntem şocaţi şi întristaţi de pierderea lui Matiss Kivlenieks şi le transmitem sincere condoleanţe familiei şi prietenilor săi, în această perioadă grea. Kivi a fost un tânăr incredibil, care întâmpina fiecare zi şi pe toată lumea cu un zâmbet, iar impactul pe care l-a avut în cei patru ani petrecuţi la organizaţia noastră nu va fi uitat”, a transmis John Davidson, unul dintre oficialii de la Columbus Blue Jackets.

Şi managerul general al echipei, Jarmo Kekalainen, a publicat un mesaj de condoleanţe pe Twitter.

“Viața este atât de prețioasă și poate fi atât de fragilă. Îmbrățișează-i azi pe cei dragi. Odihneşte-te în pace Matiss, îți vom simţi cu toţii lipsa”, a scris managerul de la Blue Jackets.

Life is so precious and can be so fragile. Hug your loved ones today. RIP Matiss, you will be dearly missed.

— Jarmo Kekalainen (@jkekalainen) July 5, 2021