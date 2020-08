Copiii din echipele de hochei sustinute de Fundatia Tiriac au inceput sa practice si alte activitati, desfasurate in afara patinoarului, precum: antrenamente pe uscat, sesiuni de inot si cursuri de nutritie, toate acestea reprezentand o etapa absolut necesara in pregatirea sportiva a copiilor. Astfel, concomitent cu activitatile desfasurate la Patinoarul Tiriac-Telekom Arena, incepand cu data de 27 iulie, echipele se antreneaza periodic atat in cadrul Stejarii Country Club, cat si la Complexul Sportiv Ion Tiriac.

Printre activitatile copiilor se numara cursurile de inot si lectiile de nutritie desfasurate in cadrul Stejarii Country Club. Inotul contribuie la antrenarea tuturor muschilor si intregului sistem cardiovascular, cresterea imunitatii si rezistentei la efort. In paralel, cursurile de nutritie ii invata pe sportivi ce inseamna un mod de viata sanatos si cum il pot aborda printr-o alimentatie echilibrata, astfel incat sa aiba energie in timpul antrenamentelor si viitoarelor competitii.

Totodata, copiii au participat si la antrenamentele pe uscat in Complexul Sportiv Ion Tiriac. Aici, jucatorii au invatat miscari noi si scheme de joc ce vor fi aplicate ulterior pe gheata. Antrenorii au pus mare accent in timpul pregatirii pe calitatile motrice cum ar fi forta, viteza, rezistenta si mobilitatea.

Siguranța și sănătatea copiilor sunt pe primul loc

Cele cinci echipe de hochei, sustinute de Fundatia Tiriac cu sprijinul sponsorilor Telekom, Dedeman, Skoda, Allianz-Tiriac si Simona Halep, gasesc in cele doua locatii spatiu ideal pentru practicarea antrenamentelor. Astfel, Stejarii Country Club pune la dispozitia sportivilor o piscina exterioara cu cele mai bune conditii pentru practicarea acestui sport (temperatura fiind permanent controlata, clorul este obtinut natural prin electroliza sarii, apa fiind foarte bine tolerata), iar micutii sunt mereu supravegheati de antrenorii Clubului. De asemenea, la Complexul Sportiv Ion Tiriac jucatorii au la dispozitie terenuri cu diferite tipuri de suprafete de joc. Printre acestea putem enumera doua terenuri de tenis pe zgura, un teren de fotbal, trei terenuri multisport, un teren de baschet si panouri de minibaschet.

Toate aceste activitati complementare hocheiului se vor desfasura periodic, dupa un program bine stabilit de antrenorii nostri, astfel incat pregatirea pe gheata si conditia fizica a sportivilor sa fie imbunatatite. Astfel, antrenamentele de inot si cursurile de nutritie vor fi organizate de doua ori pe luna, in timp ce antrenamentele pe uscat o singura data pe luna. Siguranta si sanatatea copiilor sunt pe primul loc, toate activitatile sportive fiind organizate in conformitate cu reglementarile in vigoare adoptate de autoritati privind masurile de preventie COVID-19.

Locatiile de antrenament sunt puse la dispozitia micilor hocheisti prin sprijinul oferit de Stejarii Country Club si Fundatia Olimpica Romana, alaturandu-se astfel Fundatiei Tiriac in demersul sau de a sustine sportul si o viata sanatoasa in randul copiilor.