Campus 6.2 și 6.3 reprezintă faza 2 din complexul de birouri Campus 6, situat în zona de Centru-Vest a Bucureștiului. Cele două clădiri au o suprafață închiriabilă de aproape 38.000 de mp și 463 de locuri de parcare. În prezent, clădirile sunt închiriate în proporție de 99%, de către companii reputabile, precum Microsoft și Société Générale European Business Services.

Este cea de a cincea vânzare pe care Skanska România o face în 9 ani de existență pe piața locală, iar caracteristicile unice ale proiectului transformă Campus 6 într-o destinație care atrage clienți din variate domenii. Prin complexul Campus 6 a fost creat un spațiu care îmbină un mediu de lucru sănătos cu zone de relaxare și care facilitează accesul la o gamă completă de servicii la cele mai înalte standarde puse la dispoziție de World Class, Easybox, Total Wash, Help Net și Lagardère.

“Vanzarea celor doua cladiri este una cu totul speciala. Este una dintre cele mai mari tranzactii din Romania, in contextul global in care inca ne aflam, cea mai mare tranzactie pentru Skanska, pe piata locala si prima incheiata cu S IMMO AG, de catre Skanska, la nivel global. Ne concentram mereu in a construi parteneriate longevive, iar in cazul Campus 6.2 si 6.3 am inceput seria acestora impreuna cu Microsoft si Société Générale European Business Services si continuam acum cu S IMMO AG. Sa avem apoape de noi astfel de companii ca si parteneri de business ne face extrem de mandri si ne da o energie tare buna in a ne mentine ritmul sustenabil de dezvoltare a businessului, in Romania. Multumesc intregii echipe de proiect si colegilor implicati in aceasta tranzactie pentru ca intotdeauna fac “posibilul” din ceea ce cateodata pare foarte greu de realizat”, a declarat Aurelia Luca, Vicepreședinte Executiv al Operațiuniunilor din România pentru divizia de dezvoltare comercială a Skanska în CEE.

Faza a doua a Campus 6, proiectată de Westfourth Architecture, cuprinde două clădiri de birouri clasa A cu 11 etaje.

”Campus 6.2 și 6.3 vin în completarea portofoliului nostru de clădiri clasa A din București. Suntem convinși în totalitate că piața de birouri din capitala României va continua să crească puternic, după o oarecare stagnare cauzată de pandemie. Odată finalizate, cele două proprietăți vor adăuga valoare pe termen lung portofoliului S IMMO din regiunea CEE și vor avea un impact pozitiv asupra veniturilor”, a spus Friedrich Wachernig, membru al consiliului de administrație al S IMMO AG.

În timpul procesului de vânzare Skanska a fost asistată de PeliPartners și Jones Lang LaSalle.

”Am fost alături de Skanska în acest proiect, de la achiziționarea de terenuri la vânzare. Suntem bucuroși că am contribuit la această dezvoltare și că am continuat colaborarea noastră de 10 ani cu Skanska. Este întotdeauna un privilegiu. Această tranzacție este, de asemenea, o veste excelentă pentru piață – recuperându-se încet, dar constant într-un an dificil”, a declarat Oana Badarau, partener și șef imobiliar la PeliPartners.

Bucureștiul a atras tranzacții de aproximativ 700 milioane de euro în 2020 pana la acest moment, adică aproape 80% din piața românească, potrivit JLL. În ciuda pandemiei de Covid-19, piața este dominată de tranzacțiile cu spații de birouri, care reprezintă peste 86% din volumul tranzactiilor la nivel national si peste 88% la nivelul Bucurestiului. Dezvoltarea dinamică a orașului face ca Bucureștiul să fie atractiv atât pentru investitorii noi, cât și pentru cei existenți, care caută noi oportunități de afaceri și randamente solide.

“Vanzarea Campus 6.2 si 6.3 reprezinta cel mai relevant punct de referinta pentru piata imobiliara din Romania post izbucnirea pandemiei. Este de asemenea o noua dovada a lichiditatii si a faptului ca proprietatile valoroase pot atrage investitori cu portofolii de success in Romania, dar care nu au mai facut achizitii de mult timp.

Colaborarea noastra cu Skanska pe tot parcursul acestei dezvoltari, inca de la identificarea si evaluarea terenului, demonstreaza profesionalismul si maturitatea la care a ajuns piata de consultanta imobiliara locala, JLL avand capacitatea de a oferi servicii complexe si integrate”, a declarat Andrei Vacaru, Head of Capital Markets, JLL Romania.

Campus 6 este localizat în București, la mică distanță de Universitatea Politehnica, iar în apropiere se află și Grădina Botanică. Zona este bine deservită de transportul public și oferă acces facil către centrul orașului. De asemenea, complexul Campus 6 cuprinde un amfiteatru și o gamă largă de facilități precum restaurante, cafenele, bănci, centre de fitness, terenuri de fotbal și de tenis.

Cele două clădiri vor avea și o pistă de alergare de 280 de metri pe acoperiș. În plus, vor fi echipate cu rastele pentru biciclete, vestiare și dușuri, dar și cu parcare dotată cu stații de încărcare pentru vehiculele electrice.

Birourile viitorului vor fi adaptate complet nevoilor și cerințelor chiriașilor, în special angajaților din generația milenarilor. Clădirile vor fi echipate cu o aplicație mobilă inovatoare – Connected by Skanska, ce va facilita administrarea zilnică a birourilor. Aplicația va permite utilizatorilor să cunoască clădirea și zona din jur și va oferi o recepție virtuală pentru ca vizitatorii să se bucure de o experiență agreabilă. Clădirile vor fi prevăzute și cu un sistem de parcare care va recunoaște plăcuțele de înmatriculare pentru ca mai apoi să aloce locurile disponibile.

Skanska se concentrează pe livrarea de proiecte centrate pe oameni, care au o influență pozitivă asupra sănătății și a bunăstării chiriașilor. Datorită sistemelor sustenabile moderne, ambele clădirile sunt deja precertificate LEED Gold și cu primul pre-certificat WELL Silver for Core & Shell din România. Mai mult, clădirile se află printre cele nouă proiecte ale Skanska în Europa Centrală și de Est care urmează să obțină Well Health-Safety Rating, cel mai nou sistem de evaluare din domeniu, lansat la nivel global, în timpul pandemiei, de către International WELL Building Institute (IWBI). Sistemul ia în calcul cele mai înalte standarde de siguranță, pentru reducerea transmiterii bolilor cu risc și pentru facilitarea unui mediu de lucru sănătos și sigur. Campus 6.3 a fost deja livrat în octombrie 2020, iar Campus 6.2 urmează să fie finalizat în primul trimestru din 2021.