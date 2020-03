“Transfer” important pe piaţa televiziunilor de sport din România: Telekom Sport va trece la compania Clever Media care deţine, printre altele, televiziunile Look (Look Plus şi Look Sport).

Telekom Sport este deţinută de concernul german Telekom şi va rămâne aşa, pentru că nu este vorba despre o vânzare, ci o asociere pentru eficientizarea costurilor.

Telekom Sport deține drepturi de televizare pentru câteva competiţii sportive care atrag foarte mulţi români, precum Liga 1, Champions League, Europa League sau NBA. Televiziunea va rămâne în cadrul gigantului german Telekom, iar Look va prelua doar managementul editorial și operațional, potrivit romaniatv.net.

Angajaţii au fost înştiinţaţi de condiţiile impuse de noul management

Începând cu luna aprilie a acestui an, angajaţii Telekom Sport vor încheia noi contracte cu Clever Media, iar în 2021 înțelegerile vor merge mai departe cu aceleași salarii, bonusuri și clauze. Angajaţii Telekom Sport ar fi primit deja, la începutul acestei săptămâni, mail-uri interne în care erau detaliate condiţiile impuse de noul management.

Look TV și Look Plus, care dețin în portofoliu competiții precum Liga 1, Champions League, Europa League, Cupa Italiei şi Serie A, vor continua să emită de la Cluj-Napoca. Clever Media are în plan deschiderea unui nou studio în București în această vară.

