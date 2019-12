Astfel, potrivit unui comunicat al Telekom, începând din 27 decembrie, 2019, Telekom Romania introduce noi canale TV pentru toată familia în pachetele TVM şi TVL, disponibile prin intermediul tuturor tehnologiilor, pentru a le oferi românilor oportunitatea de a viziona documentare premiate noi, cele mai mari compeţii sportive, filme şi seriale precum şi cele mai relevante ştiri din Europa.

Telekom face aceste modificări în grila TV în urma feedback-ului clienţilor, a analizei periodice a tendinţelor în vizionarea canalelor şi a rezultatelor unui sondaj realizat în noiembrie 2019, pe un eşantion reprezentativ de 800 de respondenţi din rândul clienţilor săi, pentru a testa preferinţele în ceea ce priveşte conţinutul TV urmărit.

Studiul a arătat că 73% dintre clienţii intervievaţi ar dori să urmărească filme şi seriale celebre, 71% ar fi interesaţi să vizioneze conţinut nou, iar 65% dintre respondenţi ar prefera să urmărească documentare internaţionale premiate.

Noile beneficii Telekom

Noile grile TV au fost dezvoltate pe baza nevoilor şi cerinţelor românilor în ceea ce priveşte conţinutul preferat și includ canalele de documentare: National Geographic (National Geographic SD şi HD, National Geographic Wild SD şi HD şi National Geographic People) Docubox, Viasat HD (Viasat Explore HD, Viasat Nature HD, Viasat History HD), canalul de lifestyle Travel XP, canalele de sport Fight Box, Look Sport 2 şi Look Sport 3, canalul de ştiri Euronews şi canalul de filme şi seriale Timeless Drama Channel (TDC). Canalul National Geographic People va fi disponibil din februarie 2020.

Noile grile TV le vor oferi iubitorilor de sport oportunitatea de a urmări cele mai relevante competiţii sportive pentru români, disponibile pe canalele Telekom Sport: UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Liga 1, Liga 2 şi Cupa României, NBA, Rugby 6 Nations, Liga Campionilor EHF Feminin & Masculin, Campionatele Mondiale de Handbal Feminin & Masculin şi Campionatele Europene de Handbal Feminin & Masculin, plus Cupele de Fotbal ale Germaniei şi Franţei. Iubitorii de sport vor putea, de asemenea, să aleagă din competiţii de top precum League 1, LaLiga, Bundesliga, dar şi Cincinnati Tennis Open, care vor fi difuzate pe Look Sport 2 şi Look Sport 3, canale disponibile acum şi la Telekom. Seria de canale de sport este completată de canalul FightBox.

Nu în cele din urmă, Timeless Drama Channel (TDC), noul canal de filme, le va oferi celor fascinaţi de cultura orientală acces la o varietate de filme şi seriale internaţionale apreciate la nivel mondial, premiate şi nominalizate la Emmy, precum: 20 Minutes, Black Money Love, Karadayi, sau Kurt Seyit & Shura.

În urma schimbărilor din grila TV, aceste canale vor fi eliminate din pachetele TVM şi TVL, în versiunile SD şi HD: Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Science HD, Discovery Showcase HD, Eurosport HD, Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, Eurosport 360 HD, Viasat HD, DTX HD, ID Xtra, ID Xtra HD, TLC, Travel Channel HD, Food Network şi Food Network HD.

Telekom monitorizează şi analizează permanent tendinţele în cerinţele şi dorinţele clienţilor săi şi va continua să le ofere cele mai relevante produse şi servicii.

