În emisiunea lui Victor Ciutacu, Traian Băsescu a vorbit despre colaborarea sa cu Securitatea. Fostul președinte a subliniat că în dosarul pe care îl are cu CNSAS, acesta are patru adeverințe care confirmă faptul că el nu a avut nicio legătură cu Securitatea.

„Eu voi spune că am proces la Înalta Curte, cu CNSAS, acolo unde se întreabă dacă am colaborat cu Securitatea și că am patru adeverințe de necolaborare. Acum nu am o decizie definitivă de colaborare.”, a declarat Traian Băsescu.

Alegerile locale în contextul pandemic

Fostul șef al statului a mai vorbit despre alegerile locale în contextul pandemic actual. Acesta consideră ținerea alegerilor locale drept o crimă, dacă acestea sunt organizate în stilul clasic.

Traian Băsescu a enumerat acțiunile care ne pot infecta cu coronavirus, din cadrul locației de vot.

”Dacă mergem la alegeri și luăm ștampila și o dăm la următorul, intrăm într-o cabină de 1/1 mp, dacă luăm buletinul de pe masă și apoi vine și altul, dacă ne suflăm în ceafă unul altuia, nu se poate.

Va fi o acțiune de răspândire masivă a pandemiei. Soluția este să organizeze alegerile locale acolo unde nu sunt focare prin votul clasic, iar unde sunt focare, prin corespondență.

Cred că asta e singura soluția. Numai prin vot clasic este o crimă”, a spus Băsescu.