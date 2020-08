Șeful statului a menționat că a discutat un prim draft cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. Acesta a mai spus că Guvernul lucrează în continuare la rectificarea bugetară și că datele urmează să fie publicate când sunt finalizate.

„Pot să vă confirm că am avut o întâlnire cu premierul şi ministrul Finanţelor, fiindcă am dorit să văd cum arată situaţia, însă despre date concrete vă va informa Guvernul, atunci când are proiectul pregătit şi îl va prezenta public”, a precizat Iohannis, la o conferinţă de presă, întrebat în legătură cu rectificarea bugetară.

„Am discutat un prim draft pe care mi l-au prezentat premierul şi ministrul Finanţelor. Ei lucrează în continuare pe aceste chestiuni şi când sunt finalizate datele, le vor prezenta public”, a adăugat şeful statului, întrebat cu privire la majorarea pensiei minime şi a salariilor profesorilor.

Ce a mai spus Iohannis la declarațiile de azi

Klaus Iohannis a fost întrebat azi în ce context ar putea fi amânate alegerile locale care vor avea loc pe data de 27 septembrie, având în vedere situația epidemiologică cu care se confruntă România.

Șeful statului a declarat că alegerile locale ar putea fi amânate doar dacă Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică avertizează cu privire la numărul mare de cazuri înregistrate.

„Asta cu ‘am fost acuzaţi’ sună puţin ciudat. Aşa funcţionează democraţia, din când în când se ţin alegeri.

Ele trebuiau să se ţină în iunie, nu s-au putut organiza atunci fiindcă nu s-a găsit o cale de organizare cu măsuri de siguranţă suficiente.

Acum s-au amânat, Parlamentul a decis că alegerile locale să aibă loc pe 27. Deci asta nu am stabilit nici eu, nici Guvernul, a fost stabilit de Parlament, ca să ne înţelegem foarte bine cine pe cine acuză de ceva.

După părerea mea, dacă epidemia nu se agravează faţă de situaţia de acum şi se iau măsuri sanitare stricte se pot organiza aceste alegeri, însă care este numărul critic când nu se mai pot organiza alegeri, asta trebuie să ne spună Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică”, a afirmat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Sursă foto: INQUAM/Ilona Andrei.