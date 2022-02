Traian Băsescu, despre scumpirea gazelor naturale: Plătim slugărnicia noastră față de Moscova

Miercuri, 23 februarie, Traian Băsescu a spus, într-o emisiune, că refuzul României de a deveni independentă energetic a transformată într-o țară europeană șantajată de Rusia, fiind dependentă de gazele naturale rusești.

De altfel, acesta a reamintit că, în contextul tensionat actual din Europa de Est, Rusia amenință că va dubla prețul gazelor naturale. În plus, fostul președinte rus Dimitri Medvedev a amenințat Europa, într-un mesaj publicat pe Twitter, cu prețuri de 2.000 de euro pentru o mie de metri cubi de gaz, după decizia Germaniei de a bloca gazoductul Nord Stream 2, drept sancțiune împotriva recunoașterii independenței regiunilor separatiste din Donbas, Ucraina.

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Stopp der Zertifizierung der Gaspipeline Nord Stream 2 angeordnet. Na ja. Herzlich willkommen in einer neuen Welt, wo die Europäer bald schon 2000 Euro pro Kubikmeter Gas zahlen werden! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 22, 2022

„Poate să facă orice Rusia, poate să facă și 5.000 de euro mia de metri cubi de gaz. Marea problemă e că de ce am stat în genunchi până acum. Nu am extras gaze pentru că se spunea că sunt de două ori mai scumpe decât gazele de la Gazprom. Plătim slugărnicia noastră față de Moscova. Dar, e un preț care merită plătit.

Rusia e o țară care trăiește din vânzarea de materii prime. Ne va afecta creșterea prețurilor, dar nu vom avea lipsă de gaz. Vom avea gaz la prețul pieței, asta înseamnă liberalizarea.

Eu am cerut anularea gazoductului North Stream 2. Ar fi cea mai mare greșeală ca Europa să se bazeze pe importul de gaze din Rusia. Avem varianta americană, când am spus că sunt prea scumpe gazele lichefiate din SUA, acum vedem că sunt mult mai ieftine gazele americane decât cele de la Gazprom”, a spus acesta la România TV.

Traian Băsescu: Rusia nu va invada Ucraina

Continuând discuțiile despre situația tensionată din Europa de Est, Traian Băsescu a afirmat că Rusia nu va invada Ucraina întrucât nu are niciun interes să administreze mii de cetățeni.

„Rusia nu va invada Ucraina. Nu are mijloace să o facă, nu are interese să o facă. Ucraina are un teritoriu mai mare decât Germania. Să hrănești 40 de milioane de cetățeni, să administrezi mii de comunități, nu va face Rusia așa ceva. Se va consolida în Donețk și Lugansk

pentru că Putin vrea să facă Noua Rusie și vrea să ajungă la Dunăre.”, a explicat acesta.