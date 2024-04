Cătălin Cîrstoiu îi dă dreptate lui Traian Băsescu. Medicul a recunoscut vineri, 19 aprilie, că regretă decizia lui din trecut, când nu a urmat sfatul fostului președinte.

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei a fost întrebat dacă avea dreptate Traian Băsescu când l-a sfătuit să nu candideze. Astfel, el a spus că devine „cel mai urât dintre pământeni” în momentul în care intră în politică.

De asemenea, a fost întrebat și dacă îi pare rău că nu l-a ascultat pe Băsescu.

În schimb, el a subliniat că nu a avut nicio discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis. Amintim că medicul a fost întrebat în ziua de 20 martie dacă a vorbit cu naşul său de cununie, Traian Băsescu, înainte de a decide să candideze.

Fostul președintele Traian Băsescu este nașul de cununie al medicului Cătălin Cîrstoiu. În acest context, jurnaliștii l-au mai întrebat în trecut dacă a stat de vorba cu el, înainte de a accepta să candideze.

Medicul a recunoscut că a avut o discuție „lungă, lungă” cu Băsescu. Fostul președinte a încercat să-l convingă să nu colaboreze politic cu Ciucă și Ciolacu, invocând „argumente strict personale, strict umane”.

Cu toate acestea, Cătălin Cîrstoiu nu a vrut să asculte de fostul președinte al României.

„Am avut o discuţie cu domnia sa, o discuţie lungă, în care domnia sa (…) mi-a explicat de ce nu e bine să fac treaba asta. (…) dându-mi nişte argumente strict personale, strict umane. Lucru pe care, cinstit, l-a făcut şi tatăl meu.

Nu am ascultat, aşa sunt eu, nu am ascultat niciodată. Şi cred eu, mai importante sunt argumentele nu care ţin de mine ci cele care ţin de ceea ce cred. Şi dacă am făcut treaba asta, nu am făcut-o pentru un avantaj personal”, spunea medicul.