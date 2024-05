Traian Băsescu a dezvăluit, duminică seară, cum l-a promovat pe Florian Coldea de la statutul de funcționar necunoscut la SRI la cel de unul dintre cei mai influenți oameni din România.

„Nu a făcut niciun efort. După răpirea ziariștilor din Irak, convocam șefii de structuri si comandamente. Șeful unei structuri venea cu Coldea, eu îl întrebam pe general si îmi răspundea Coldea. Mi-a făcut o impresie bună și am zis ce sa fac, sa pun un director nou si o sa pun un prim adjunct dintre cei vechi, si atunci am zis îl iau pe acest tânăr ofițer si îl promovez.

Era o necesitate absolută să schimbi la vârf după guvernarea Năstase, si la Parchetul General am adus o procuroare din țară. Am cerut situația direcțiilor din țară, am găsit-o pe Laura Codruța Kovesi. Avea câteva dosare, dar sentințe in instanță conform cererii procurorului”, a declarat Traian Băsescu, în exclusivitate la România TV.