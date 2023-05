Maria Ghinea a fost împușcată în cap de propriul soț

Cu ani de zile în urmă, artista de muzică populară Maria Ghinea a trecut printr-un accident teribil, desprins parcă din filmele de acțiune. Când avea doar 31 de ani, soțul ei, într-un moment de gelozie extremă, a împușcat-o în cap. Din fericire, Dumnezeu a salvat-o și a readus-o în lumina reflectoarelor, unde oamenii se pot bucura şi acum de vocea ei.

Trei luni de zile nu a putut merge şi nu a putut vorbi, iar oamenii îi spuneau că va rămâne cu multe sechele. Ba mai mult, vedeta era pe punctul de a i se deschide dosar de pensionare pentru că nu mai fusese de trei luni la Ansamblul Căluşul din Scorniceşti, acolo unde era angajată. Pentru a nu se întâmpla acest lucru, s-a dus acolo.

„Ştiam că drumul meu nu s-a rupt, că el va continua. Ţin minte că era într-o zi frumoasă de vară şi, făcând naveta, am trecut pe lângă o plantaţie de pruni. I-am făcut colegului care conducea maşina semn să oprească şi am început să cânt. El s-a speriat şi m-a întrebat: ”Doamne, dar tu poţi să vorbeşti, poţi să cânţi?”.

I-am facut semn din cap că nu pot vorbi, am zâmbit şi doar am cântat. Ulterior, am fost la medicul ORL care a spus că m-am întors la ce iubesc cel mai mult şi, cântând, voi reuşi şi să vorbesc din nou. În decursul unui an de zile, nu am putut spune foarte multe, doar câteva cuvinte simple”, a declarat vedeta în cadrul unui interviu acordat pentru Fanatik.

Maria Ghinea a reînceput să cânte după trei luni de zile

„Cam la trei luni şi jumătate am avut prima nuntă. Ţin minte că purtam perucă, oamenii recunoaşteau vocea, dar nu recunoşteau persoana. Toţi se întrebau cum de pot cânta atât de repede, dar nu pot vorbi”, a zis ea.

În cadrul acelui interviu, Maria Ghinea a povestit ce a auzit când era la terapie intensivă. Deasupra ei a văzut vreo şapte persoane, printre care şi medicul care o operase și pe care l-a auzit spunând „Săraca femeie, nu va mai avea nicio legătură nici cu trecutul, nici cu viitorul, va fi ca o plantă.”

În acel moment, o asistentă a văzut lacrimi pe obrajii Mariei Ghinei și i-a zis medicului că ea crede că îi poate auzi, dar medicul i-a răspuns că sunt doar repercusiunile operaţiei şi că niciodată nu-și va mai da seama ce se întâmplă cu ea însăși.

„Eu mă simţeam extraordinar de rău pentru că mi-am dat seama că nu mai am nici părul, care era foarte lung şi era cel mai de preţ pentru mine. În spital, nimeni nu-mi dădea o oglindă ca să mă pot vedea. Aveam o prietenă care m-a vizitat din când în când şi mereu îmi zicea că a uitat oglinda acasă. Atunci mi-am pus un semn de întrebare că se întâmplă ceva.

Şi în momentul în care directorul ansamblului la care eu activam a venit în vizită, când a intrat în salonul meu a făcut doi paşi în spate şi s-a speriat. Mi-am dat seama imediat că ceva nu este în regulă cu înfăţişarea mea. După trei săptămâni, am rugat rudele să mă scoată sub semnătură din spital, nu mai puteam suporta să stau acolo. Şi le-am rugat să nu mă ducă acasă cu o Salvare, ci cu o maşină.

Fratele meu a venit şi m-a luat atunci acasă cu o Dacie şi, urcându-mă, m-am văzut în oglinda maşinii. Faţa mea era tumefiată, neagră şi cu ochii roşii, eram ca un monstru. Atunci mi-am dat seama de ce lumea ezita să-mi dea o oglindă. A fost foarte greu şi pentru copiii mei care erau foarte mici, aveau 13 şi 5 ani. Dar în acelaşi timp, au fost şi foarte puternici. Veneau să mă ia de braţe şi să mă ajute să ies afară, la aer”, a explicat artista de muzică populară.