Ana Maria Gherman: Am fost declarată moartă

Clipe de șoc pentru familia cântăreței! Aceștia au fost anunțați să se ducă la morgă, în ziua accidentului grav, dar totul s-a schimbat apoi la 180 de grade.

Din fericire, Ana Maria a supraviețuit, dar a ajuns în scaun cu rotile. Acum, ea inspiră oamenii aflați în situații similare.

Artista ce a rămas paralizată în urma unui grav accident de mașină, petrecut pe data de 31 mai 2013, dar a ieșit învingătoare din toate încercările la care a supus-o viața.

„Eram la început de drum. Începusem bine. La finele lunii, se împlinesc 10 ani de atunci. Pe 31 mai a fost accidentul, data când am fost declarată moartă. Îmi amintesc tot. Familiei i s-a spus că mă vor duce la morgă.

Aveam un cheag de sânge care urca spre inimă și nu aveau cum să-l oprească. Doar Dumnezeu știe cum cheagul nu a mai înaintat. Iar acum trăiesc. M-au operat, mi-au pus coloana la loc. Restul a ținut de Doamne-Doamne”, a povestit cântăreața, potrivit Cancan.

Celebra artistă și-a amintit ce a făcut în momentul în care s-a trezit pe patul de spital.

Ana Maria Gherman: Aveam doar 21 de ani și tocmai ce aflasem că nu voi mai putea merge niciodată…

„Când m-am trezit, mi-am dat seama că sunt paralizată. Aveam senzația că mi-au tăiat picioarele. I-am rugat să mă dezvelească. Ce a fost mai greu, a fost acea perioadă de acceptare, cu ce o să fac. Aveam doar 21 de ani și tocmai ce aflasem că nu voi mai putea merge niciodată.

Treptat, am reușit să mă autodepășesc fără niciun ajutor psihologic. Să mă regăsesc să merg pe drumul cel bun. Să trăiesc cu toate provocările pe care mi le aducea noua viața, cu toate greutățile și problemele medicale, pentru că au venit și altele și vin în continuare”, a mai dezvăluit artista.

De-a lungul timpului, Ana Maria Gherman a trecut prin multiple provocări.

„Am avut și accident vascular, acum doi ani, am făcut și tromboză. Am luat și hepatita C din spital. Am divorțat de primul soț, m-am recăsătorit.. Se pare că o dată la cinci ani, viața mă încearcă din nou”, a declarat artista.

Șoferul urcat beat la volan, care a produs accidentul, un fost prieten de-al său, se află în libertate. Ana Maria Gherman a fost cea care prin declarația sa, l-a scăpat de detenție.