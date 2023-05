Cântăreața de muzică populară a intrat în moarte clinică. ,,De la orele 13:30 și până seara, la nouă, am fost moartă”

Celebra cântăreață a trecut printr-un accident rutier cumplit, care i-a marcat viața. În urmă cu 25 de ani, în timp ce se întorcea de la o nuntă de la Vâlcea, Denisia Paliță a fost proiectată direct în parbriz. A intrat în moarte clinică, apoi s-a trezit brusc și a văzut-o pe mama sa care îi ținea lumânarea.

„Pe 25 mai se împlinesc 25 de ani de la acel groaznic accident rutier. Eram la școală, la postliceală sanitară la Târgu Jiu, în ultimul an, și începusem, oarecum, să cânt, mergeam cu cei mari, cu cine te lua. Mergeai. Învățai. Acceptai să fii plătit cât ți se oferea…

Am fost, am cântat la nuntă, în comuna Berbești, județul Vâlcea, și am plecat la Târgu Jiu. Am plecat cu șeful de formație, care conducea un Mercedes de ăla vechi, clasic, și cu un coleg solist. Omul se grăbea…

Știu că, la un moment dat, într-o comună am văzut în fața noastră un camion cu pietriș. Am văzut și când camionul a semnalizat stânga, să intre pe un teren. Eu eram în față, lângă șofer”, a povestit Denisia Paliță, pentru cancan.ro.

Șoferul mașinii în care se afla cântăreața de muzică populară nu a încetinit, așa cum era de așteptat, ci a apăsat pedala de accelerație. Impactul a fost atât de puternic încât pasagerul din spate a fost aruncat în față.

Denisia Paliță: În momentul ăla, am simțit izbitura. Impactul, nimicitor

„Am văzut cum accelerează colegul meu. Și l-am auzit spunând `muriiiiim`. Exact așa am auzit! Și, în momentul ăla, am simțit izbitura. Impactul, nimicitor. Cel din spatele meu a venit peste scaun, în față.

Iar eu am fost proiectată în parbriz. Am avut ochelari de soare și cioburile mi-au intrat în pleoapa dreaptă, dar nu în ochi. Am spart parbrizul cu capul și am fost proiectată pe capotă.

Nu am simțit nicio durere, am început să aud țipete în jurul meu. Îi auzeam pe toți, îi simțeam în jurul meu, dar nu puteam să vorbesc. Au sărit oameni din acea comună să ne ajute. Ei m-au scos dintre fiarele contorsionate”, a continuat Denisia Paliță.

Oamenii ajunși la locul accidentului au fost convinși că Denisia Paliță este moartă. A fost transportată de urgență la spital, iar medicii i-au cusut buza cu „ață de sac”. Totodată, în timp ce era internată, la spital a vizitat-o Petrică Mîțu Stoian, regretatul cântăreț care a decedat în anul 2021.

Denisa Paliță: Mama a venit la spital, cu lumânări aprinse, pentru că doctorul i-a spus că sunt în comă profundă

„Buza superioară a fost secționată definitiv în partea stângă. Mi-au pus și tubul de oxigen. În scurt timp a aflat mama. A venit la spital, cu lumânări aprinse, pentru că doctorul i-a spus că sunt în comă profundă și că sunt mici șanse să supraviețuiesc.

Pe timpul stării mele de comă profundă, de moarte clinică, am înțeles că la patul meu a venit Petrică Mâțu Stoian. Eu m-am intersectat cu el, când mă mai duceam și cântam”, și-a amintit cântăreața de muzică populară.

În timp ce era în moarte clinică, Denisia Paliță a avut parte de un fenomen paranormal. „Am văzut o altă dimensiune. „De la orele 13:30 și până seara, la nouă, am fost moartă. Nu am prezentat niciun semn vital. (…) În timpul șederii mele în patul spitalului, pe tot parcursul ăsta, am ajuns pe o vale, pe o câmpie superbă unde auzeam cântec de păsări.

Natură superbă, verde peste tot… Parcă mai erau și flori. Mergeam așa de liniștită, mă simțeam bine. În fața mea am văzut o arcadă, ca la evenimente. O aură puternică. Un semicerc imens de lumină. Mă chema acolo. Acolo îmi trăgea pașii, încerca să mă absoarbă.

Și am văzut și un podeț, ca la țară, acoperit cu beton, cu pământ, acele burlane, din țeavă groasă. Mă apropiam să trec podețul, lumina mă capta. Nu am ajuns să fac pasul. M-am oprit în fața arcadei. Atât de tare am simțit căldura luminii, eram pe pat, conectată la oxigen, că am sărit direct în fund”, a spus Denisia Paliță.

Solista a fost nevoită ca la scurt după accident să dea și examenul de la postliceala de asistente. Ulterior, a crezut că și-a găsit alesul, dar bărbatul era mult prea gelos. În plin proces de divorț, când cânta la o nuntă, a întâlnit o echipă de medici și a ajuns să lucreze la morga.

„Medicul m-a întrebat dacă aș vrea să lucrez și ce fel de asistentă sunt. Era un post vacant temporar, pentru un an, la morga. Luni, la prima oră, m-am dus la Spitalul Județean, cu actele. L-am căutat, așa cum mi-a zis. Am ajuns la birourile de Medicină Legală. Am intrat în cabinetul lui, mi-a studiat toate diplomele.

A pus mâna pe telefon, a sunat la Resurse Umane și așa m-am angajat. Am crezut că trăiesc minuni! Un vis fantastic! A durat o zi, mi-au dat instructajul și am început munca”, a încheiat Denisia Paliță.