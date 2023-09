Tragedie în Irak! Cel puțin 100 de persoane și-au pierdut viața și alte 200 au fost rănite în urma unui incendiu ce a izbucnit la o nuntă din nordul țării. Printre victime s-ar afla, de asemenea, mirele și mireasa, scrie presa locală.

Incendiul s-a produs în districtul Al-Hamdaniya din provincia irakiană Nineveh, în nordul ţării, marți seară, pe data de 26 septembrie, după ce s-au aprins focurile de artificii. Flăcările s-au răspândit cu ușurință din cauza panourilor inflamabile din clădire, provocând astfel căderea unor părți din tavan.

Potrivit martorilor oculari, sute de persoane se aflau acolo pentru a sărbători. Clădirea a luat foc în jurul orei locale 10:45 (19:45 GMT).

Autoritățile irakiene au trimis ambulanțe și echipaje medicale, potrivit declarațiilor oficiale.

