Un incendiu și explozie la o fabrică din comitatul Pingtung din sudul Taiwanului, vineri seară, au provocat moartea a cel puțin cinci pompieri şi muncitori și rănirea a 102 persoane. Sâmbătă dimineața devreme șase persoane erau încă blocate la fața locului, potrivit guvernului comitatului.

Operațiunile de căutare și salvare au continuat pe tot parcursul nopții și în primele ore ale zilei de sâmbătă la fabrica producătorului de mingi de golf Launch Technologies Co. de pe Jingjian Road, în timp ce pompierii continuau să stingă flăcările la 12 ore de la declanșarea inițială a incendiului.

Corpurile a trei dintre pompierii morți au fost găsite la primul etaj al fabricii, în timp ce zecile de răniți au fost transportați de urgență la spitale, potrivit guvernului județean.

Cauza incendiului și a exploziilor ulterioare rămâne în curs de investigare, dar biroul de pompieri din Pingtung a declarat că exploziile neașteptate au avut loc imediat după ce pompierii au încercat să stingă flăcările cu apă. Autoritățile suspectează că prezența gazului natural ar fi putut juca un rol.

Biroul a precizat că exploziile au provocat prăbușirea unei secțiuni a clădirii fabricii, prinzând mai multe persoane sub dărâmături, arată Focus Taiwan.

Ministrul de Interne din Taiwan, Lin Yu-chang, a sosit la fața locului sâmbătă dimineața devreme și și-a exprimat regretul pentru moartea pompierilor și a celor afectați, promițând totodată să sprijine familiile victimelor.

