O fabrică din Miroslava, județul Iași, care produce uleiuri şi produse din canabis a fost percheziționată de poliţişti şi procurori de la Crimă Organizată. Și câteva magazine magazine din centrul Iaşului au fost vizate de polițiști. Oamenii legii au căutat esenţe pentru ţigări electronice (vape), dar şi dulciuri cu extract de canabis.

Proprietarul terenului de sub fabrică a oferit câteva explicaţii, cerând discreţie în privinţa numelui său.

„Eu sunt proprietarul terenului, am închiriat aici proprietarilor firmei în anul 2018. Eu am fost foarte curios încă de la început în privinţa a ceea ce se produce aici. Am cerut lămuriri încă de la început, mi-au arătat acte, documente.

Mi-au explicat că făceau produse farmaceutice din canabis, diferite uleiuri, totul legal. Era o listă foarte lungă din ceea ce era interzis apoi. În ultima perioadă, statul a mărit lista cu produse şi substanţe noi. Am înţeles că proprietarii firmei nu au respectat noile prevederi referitoare la substanţe”, a spus Alexandru.