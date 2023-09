Vlad Pascu putea fi scăpat de pușcărie cu o scutire medicală

Potrivit stenogramelor, mama lui Vlad Pascu, Miruna Pascu, îi spunea fiului său că face toate eforturile să îl scape de pușcărie. Miruna Pascu îi spunea că încearcă să îi facă dosar medical, astfel încât să ajungă la spitalul Penitenciarului Rahova, potrivit Digi24.

În discuții, Miruna Pascu îi spunea fiului său că drogurile sunt o problemă medicală. Ea îl sfătuia să nu spună în celula unde este arestat despre planul său. De asemenea, ea îl asigura că se va ocupa de spălarea imaginii lui. Iată discuția înregistrată de procurori.

Mama: … pur și simplu dependențele astea până la urmă sunt o boală și pornesc de la o boală a sufletului toate. Înțelegi? Și ți-am zis. Oamenii să știi că dacă (n.l. neinteligibil) la un moment dat înțeleg. A fost…problema nu a fost de accident.

Vlad Pascu: Păi normal. Lumea e îndoliată, e astea…nu ai cum să….

„Nu te putea opri nimeni din cursa aia dementă”

Mama: Mamă, problema este de accident. Accidentul în sine nu ar fi fost până la urmă așa ceva, dar în momentul în care au apărut căcaturile, toate alea după instagram și în momentul în care a fost comportamentul ăla al tău dinainte, aberant, cu toate chestiile alea, cum să spun…a fost ca și cum a fost o sfidare. Înțelegi? Plus că au făcut ăștia niște legături cu poliția, cu telefoane, că nu știu cine, că te-au ocrotit, că nu te-au oprit, că …nu știu ce s-a întâmplat.

Eu chiar nu știu și îți spun. Mare, mare noroc ai că tu ești un băiețel așa cum ești și că…cei care…oamenii, cei din sistemul ăsta penitenciar, poliție, habar nu am, procuratură, știu să judece, mamă față de ceea ce s-a spus în presă despre tine și oamenii cu care ești tu acolo care nu au nici o legătură cu tine pui. Nici o legătură. Înțelegi? Ăsta este un accident care nu știu, te-a pus pe tine în fața unui fapt împlinit cumva. Ca să-ți dai seama unde ajungi. Că nu te putea opri nimeni din cursa asta dementă pe care o aveai, înțelegi? Dar altfel, nu ai ce căuta acolo. Nu ești…și ți-am zis, e un accident, o iei ca atare. Nu trebuie s-o iei nici…se întâmplă lucruri…mda…asta e. …..

Vlad Pascu: Eu nu făceam trafic și nu făceam nimic. Nu mă ocupam cu…

În Vamă, a fost punctul maxim

Mama: Nu, Vlad. Aici nu înțelegi tu problema.

Vlad Pascu: Ce e de înțeles?

Mama: Știi ce mama? Că ce s-a întâmplat în „vamă” la 2 Mai a fost punctul maxim. Tu ai adunat mamă. Ai adunat energiile astea de căcat la tine, de când ai început viața asta.

Vlad Pascu: … cu energii…

Mama: … dar înțelege-mă că e un cumul mama. Eu un cumul de probleme care s-au strâns. (…)

Vlad: Crede-mă că mă doare așa de puțin de părerea la toată lumea.

Mama: Dar nu e vorba de părere. E vorba de faptul că astea au niște repercusiuni legale. Eu părerea, mă doare și pe mine tot în cot. Nu e problemă de părere. Problema e că…cum să zic eu.. impresia care se face din chestia asta. (…)

Vlad: În situația în care sunt acuma mă interesează foarte puțin că se uită lumea urât la mine pe stradă, in viitor. –-

Vlad: Mă trimite undeva că nu te ține aici după ce închide rechizitoriul.

Vlad nu se bazează pe tatăl său

Mama: Vedem. Ți-am zis, eu vreau să-ți fac dosar medical să te trimită la (n.l. neinteligibil) Rahova. Să te trimită pe aici pe Rahova. Vedem.

Vlad: Pe Rahova?

Mama: Da. Este centru de tratare de dependențe, dar vedem, ți-am zis că n-am…

Vlad: .. cu dependențe și cu o boală, pe caz de boală să mă țină pe spital.

Mama: E cel mai bun centru…adică cel mai curat și așa, e cel pe care-l prezintă ăștia când vin oficial de afară. Dar îți repet, eu nu am prea multe relații în domeniu ăsta și nici prea multe cunoștințe. M-a ferit Dumnezeu…

Vlad: Bine…

Mama: Primul lucru pe care tre’ să-l fac, e să fac dosar medical. Cu siguranță tre’ să-ți fac în primul rând dosar medical și dup-aia încet, încet. Tu cu cine mai ești acuma în camera aia?

Vlad: Ah, e ok acuma. Mai sunt decât cu băiatul ăla care ți-am zis că nu avea de mâncare și astea…Am sta a fost super (n.l. neinteligibil) caraghios chiar..și ne-a mai băgat pe încă un domn care e comisar la gradă și mediu, are, e în vârstă, are aproape șaizeci de ani, e la locul lui, (n.l. neinteligibil)

Mama: Eh, asta e și ideea. Așa trebuie și tu să fii e acuma încolo, nu să fii cu nebuni. Mai e încă o chestie. Vezi că băiatul ăla care zici tu că e liniștit, nu e ce crezi tu mama. Nimeni nu e ce crezi tu. Tu să fii foarte atent ce vorbești. ….

Vlad: În taică-miu nu am așa o bază.

O lecție amară

Mama: Nu ai cum să ai nicio bază, pui. Și dacă te gândeai la chestia asta, că n-ai cum să ai nicio bază, de acum măcar trei ani de zile, erai bine de tot acum. Dar, asta e. Facem ce putem. Și eu, totuși am speranțe. Ți-am zis. Adică, cum să spun? Nu vreau să trăiesc cu speranța că… Cu idea că, gata, s-a terminat tot. Cel puțin, gândește-te, că din punctul meu de vedere eu sunt cea care voi fi bătrână. Nu tu. Tu vei fi un băiat tânăr, o lecție de viață foarte amară. Dar, pe care ți-ai luat-o, că ți-ai căutat-o cumva. Și nu ai înțeles de vorbă deloc. Și după asta, poți să-ți duci viața mai departe liniștit, ți-am zis. Adică, chiar poți să-ți duci viața mai departe liniștit. O să facem niște consiliere psihologică să treci peste toate lucrurile astea. O să găsești ceva de făcut. O să pleci vreun an de zile din România cu siguranță, oriunde. Ca să vezi, să te pui pe picioare psihic cum trebuie. O să merg și eu cu tine, că… Bemul, probabil în perioada aia o să fie deja aproape plecat la facultate sau plecat la facultate. Deci, o să fiu liberă.

Vlad: Mda.

Mama: O să merg cu tine o perioadă.

Vlad: Dar, tu când crezi așa că… Vezi, că mai durează. O să am… Nu o să…

Interes: Prelungirea cât mai mult a procesului

Mama: Mamă, procesul s-ar putea… Dacă… Dacă, noi putem să… Dacă, procesul te dă pe domiciliu, interesul nostru ar fi să-l prelungim cât mai mult. M-ai înțeles?

Vlad: Asta înțeleg.

Mama: Dacă nu te dă pe domiciliu, nu știu ce să spun. E interesul să ieși din gaura aia de acolo. Măcar… Apropo, de penitenciar, am vorbit cu mai multe persoane săptămâna asta. Sigur, sigur te mută pe penitenciar lângă București. Nu te duci. Adică. decât poate pe preventive dacă e să te țină, să te ducă la Poarta Albă. Preventivul pe Poarta Albă e total diferit de încarcerare. Adică, sunt… Nu e în același loc cu ăia de 18, 21. Preventivul e preventive. Ce-i care sunt cu sentințe definitive 18-21 de ani…

Vlad: Deci, nu mă bagă la bididii, la ăștia, dacă să-i mute pe Poartă.

Mama: Nu. Nu. Nu. Preventivul e… Nu. Preventivul e separate peste tot. Chiar și-n penitenciar, preventivul e separat și încarcerarea dar nu se va produce niciodată înainte de 21 de ani definitivă, nu, pentru că v-a dura procesul, indiferent că te dă sau nu te dă acasă, asta îți spun clar, eu voi face să dureze procesul ăsta, este ”must” ( n.l. engl must – traducere ”trebuie”) pentru mine să faci 21 de ani și o zi până la sentință definitivă și chestia asta se poate fără probleme. M-ai înțeles? Fără probleme. Deci nu te duci pe nu știu ce…la 18-21 mi s-a spus de la început de vecini..

Vlad: Da, e rău…

Mama: Aia e singura problemă mi-a zis, dar mi-a zis că asta este exclusă. Deci asta este exclusă sută la sută.

Vlad: Mda..

Mama: Sută la sută asta e exclusă. Și după care pe penitenciar o să vii. O să lucrez și la chestia aia cu spălarea imaginii tale.