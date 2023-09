Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, a fost încarcerată într-o celulă în care se mai află două persoane arestate pentru furt, însă fără să fi comis faptele cu violență.

Se pare că imediat după ce a fost arestată, Miruna Pascu și-a chemat avocatul pentru a pregăti apărarea. Aceasta a avut o atitudine prietenoasă și ar fi respectat, până acum, toate regulile regimului de detenție.

Referatul de arestare emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție arată că părinții lui Vlad Pascu au contactat-o pe martora cheie. Miruna, mama acestuia, a amenințat-o prin telefon pe martoră spunându-i că dacă va refuza să se întâlnească cu ea sau dacă va vorbi despre faptele fiului său, va furniza presei informații compromițătoare cu ea.

În total, două tinere au denunțat-o pe Miruna Pascu pe motiv că le-ar fi amenințat.

Una dintre acestea a povestit procurorilor cum l-a cunoscut pe Pascu și cum a folosit droguri alături de el. Martora povestește că Vlad Pascu folosea numeroase droguri, printre care și cocaină.

Despre consumul de droguri al tânărului, ea povestește că Vlad Pascu i-ar fi dat personal oxicodonă și o pastilă de metamfetamină. Se pare că Pascu era un adevărat furnizor de droguri pentru prietenii săi. El le punea la dispoziție acestora mari cantități de oxicodonă.

„În acele împrejurări, Vlad Pascu mi-a dat oxicodonă și o pastilă de metamfetamină. Când am ajuns eu, pe masa din camera lui era pisată mai multă oxicodonă, nu știu cam câte pastile, dar toți am prizat de acolo. De altfel, toate foliile care apar în videoclip sunt folii de oxicodonă de 80 Mg, pe care el le desfăcea, le pisa și ni le punea la dispoziție să le prizăm. (…) După ce ne-am drogat în acest mod, ne-am plimbat cu Buggy Car-ul, în zona Tipografilor și ne-am urcat cu mașina pe linia ferată din zona Universității Române-Americane. În luna mai 2023 am fost la tratament pentru dezintoxicare la Obregia și nu am mai consumat deloc oxicodonă. (…)”, se arată în referatul de arestare pus la dispoziție de către autorități.