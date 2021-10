Miliardarul Dan Petrescu, cel mai bogat român, și-a pierdut viața într-un accident aviatic în Italia. Ziaristului Radu Tudor a dezvăluit cine se mai afla alături ce acesta și familia sa. Jurnalistul a publicat pe blogul său o imagine cu familia Petrescu. Este o imagine extrem de rară, dat fiind că Dan Petrescu a fost un om de afaceri extrem de discret, care nu se afișa niciodată în public.

Alături de ei, în avionul privat se mai aflau și cele două fiice ale lui Dan “Miki” Alexandrescu, fost jurnalist sportiv specializat în Formula 1, care a murit anul trecut. Claire și Emilie Alexandresco aveau cetățenie franceză, scrie Radu Tudor.

„Pilotul avionului privat prăbuşit duminică la Milano este omul de afaceri român Dan Petrescu, în vârstă de 68 de ani. El se afla în aparatul de zbor împreună cu soţia, fiul lor şi alţi cinci prieteni. Dan, Danut si Regina Petrescu au murit impreuna in zbor spre Sardinia, unde erau asteptati de mama lui Dan Petrescu, in varsta de 98 de ani. Unul dintre pasageri era un nou nascut, la botezul caruia participasera in Italia.