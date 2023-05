12 persoane și-au pierdut viața și 31 au fost rănite, în urma unui teribil accident rutier produs în Turcia. Șoferul unui camion a pierdut controlul mașinii și a intrat în coliziune cu un TIR. Accidentul a avut loc sâmbătă, pe data de 6 mai, în jurul orei locale 19.00.

Șoferul camionului care circula dinspre Hatay spre Ankara a pierdut controlul volanului, astfel întrând în coliziune cu un TIR, după care a ricoșat pe sensul opus și a lovit 9 mașini și 2 microbuze.

Potrivit primelor informații din cadrul anchetei, camionul a pierdut frânele. Ulterior, acestea au explodat, ducând la incendiul vehiculului. Patru vehicule au fost distruse de flăcări. La fața locului au fost trimise echipe de intervenție, inclusiv jandarmerie, poliție, pompieri și 22 de ambulanțe.

În urma tragediei, 12 persoane și-au pierdut viața, iar 31 au fost rănite, arată actualizările făcute de ministrul turc al Sănătății Fahrettin Koca.

„Le doresc mila lui Dumnezeu față de cetățenii noștri care și-au pierdut viața și condoleanțe rudelor lor. Vom face tot posibilul pentru a ne asigura că răniții își recapătă sănătatea cât mai curând posibil. Le doresc numai bine cât de curând”, a declarat acesta.

🇹🇷 In the southern Turkish province of Hatay, there was a mass accident involving 12 cars. As a result, a fire broke out and gas tanks began to explode. According to preliminary data, 6 people were killed and 32 injured (Turkish news site Takvim).#Turkey pic.twitter.com/u98MulEIy7

— Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) May 7, 2023