Alertă aeriană în Ucraina! În acest moment, bombardiere şi drone militare zboară înspre Ucraina din Rusia. Alerta aeriană este în vigoare într-o mare parte a ţării vecine, la o zi după lovituri masive ale armatei Rusiei asupra unor instalaţii energetice.

În cursul nopții, două persoane au murit în districtul Krîvîi Rih (Krivoi Rog, centrul Ucrainei). De dimineață, alte șapte persoane și-au pierdut viața, iar zeci de oameni au fost răniți din cauza dronelor militare și a rachetelor lansate în peste jumătate din Ucraina.

Explozii puternice au fost auzite în Kiev în această dimineaţă, au raportat martori oculari. Totuși, nu este clar dacă exploziile erau sisteme de apărare aeriană în funcţiune sau arme aeriene care îşi atingeau ţintele.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat deja cu comandantul șef Syrskyi despre respingerea atacului cu rachete și a răspunsului Ucrainei față de Rusia, inclusiv pregătirea utilizării avioanelor F-16 și operațiunile în curs în regiunea Kursk. Comandantul suprem a dat raportul despre situaţia de pe frontul de luptă din Doneţk, atât separat, cât şi în cadrul reuniunii Statului Major ale Forțelor Armate ale Ucrainei, concentrându-se pe direcţia Pokrovsk. Aceea rămâne cea mai dificilă, cu cele mai grele atacuri ruseşti, precum şi pe direcţiile Vremivka, Toretsk şi Kurakhove.

„Astăzi, am început ziua cu o conversație lungă separată cu comandantul șef Syrskyi – discutând în detaliu despre respingerea acestui atac cu rachete, răspunsul nostru față de Rusia – îl pregătim, utilizarea avioanelor F-16 și operațiunea în curs de desfășurare. în regiunea Kursk. Ne continuăm acțiunile în zonele desemnate, după cum este necesar pentru Ucraina. În ultima zi, am câștigat mai mult control și am adăugat din nou la ”fondul nostru de schimb”.

Comandantul șef a raportat și despre situația de pe frontul Donețk, atât separat, cât și la ședința Statului Major, concentrându-se pe direcția Pokrovsk, care rămâne cea mai dificilă cu cele mai grele atacuri rusești, precum și pe Vremivka, Toretsk și Direcții Kurakhove. S-au luat decizii pentru a ne consolida pozițiile. Mulțumesc fiecărui soldat și comandant, fiecărei unități care face totul pentru a distruge cât mai multă forță inamică.

La ședința de astăzi a personalului, au fost furnizate toate rapoartele necesare privind sectorul energetic – starea actuală a sistemului și capacitățile sale de restaurare. Lucrările vor continua non-stop. De asemenea, am analizat amănunțit situația privind structurile de protecție la instalațiile energetice și au fost luate și câteva decizii importante și în acest sens. Mulțumim tuturor celor care îndeplinesc cu promptitudine aceste sarcini de dragul statului nostru și al poporului nostru!”, a transmis oficialul ucrainean pe Facebook.