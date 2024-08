Conform Ministerului Apărării din Rusia, sistemele de apărare aeriană au distrus nouă drone ucrainene deasupra Saratov, o regiune care se află la circa 900 de kilometri de graniţa Rusiei cu Ucraina. Un complex rezidenţial din Saratov a fost avariat de resturile căzute de la dronele ucrainene distruse de sistemele de apărare aeriană ale Rusiei.

Din cauza atacurilor armate, zborurile au fost restricţionate pe aeroportul regional Saratov.

🚨🚨🚨BREAKING NEWS

How a drone crashed into a building in Russia!

Attack like 9/11

A drone collided with a building in Saratov, Russia. According to information, the drone was fired from Ukraine.#RUSSIAUNDERAATACK #Ukranian #Drone #Saratov #Russia #Ukraine #Russia #saratov… https://t.co/rrZV0MK5Cx pic.twitter.com/8vqfncGECa

— Indian Observer (@ag_Journalist) August 26, 2024