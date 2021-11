În urma incidentului, oamenii legii au informat că mai multe persoane au murit, iar peste 20 au fost rănite, conform informațiilor transmise de afp.com

Astfel, şeful poliţiei, Dan Thompson, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că sunt „mai mulți morți”. Totuși, acesta nu a precizat și numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma incidentului.

Potrivit sursei menționate, responsabili locali au transmis că 11 adulţi şi 12 copii au fost transportaţi la spital.

„Parada de Crăciun de la Waukesha era în desfăşurare când un SUV roşu a doborât barierele din partea de vest şi s-a îndreptat spre strada principală. Maşina a lovit peste 20 de persoane, printre care copii, şi au fost răniţi în urma acestui incident. O anchetă este în desfăşurare”, a explicat şeful poliţiei, completând că autorităţile au identificat o persoană în cadrul acestei anchete.

De asemenea, Dan Thompson a explicat și că autoritățile au găsit un vehicul suspect.

Angelito Tenorio, candidat pentru postul de trezorier al statului respectiv din SUA şi prezent la faţa locului, a povestit pentru Milwaukee Journal Sentinel că a văzut un vehicul de tip SUV angajându-se cu viteză maximă pe artera unde avea loc parada și lovind astfel mai multe persoane.

„Apoi, am auzit un lovitură puternică şi ţipetele asurzitoare ale persoanelor lovite de vehicul”, a declarat acesta.

WARNING! GRAPHIC CONTENT! SUV speeds into Christmas parade in suburban Milwaukee. A live video feed of the parade from the city of Waukesha showed a red SUV breaking through barriers and speeding into the roadway where the parade was taking place.#Insecure #SurvivorSeries #USA pic.twitter.com/UwIUGPh5xU

— Red Zone (@REDZONEFORALL) November 22, 2021