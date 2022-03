Imagini demne de un film de groază. Cel puțin 80 de cadavre au fost recuperate dintre resturile clădirilor căzute după bombardamentele soldaților ruși. Tot aici a fost atacă și o bază militară, conform BBC relatat de jurnalistul belgian Robin Ramaekers.

Reporterul belgian Robin Ramaekers susţine că multe alte cadavre se află „sub dărâmături’. Numărul morţilor nu a fost confirmat de autorităţile ucrainene, deoarece este vorba despre o bază militară.

Primarul orașului de la marginea Mării Negre, Aleksandr Senkevich a mărturisit că orașul a fost atacat din apropiere astfel încât nu a fost timp pentru a avertiza populația să se ascundă cât mai rapid în adăposturi. Drept consecință, în urma atacului sângeros au fost raportate zeci de victime.

Oficialii ucraineni speră să elibereze câți mai mulți civili în perioada imediat următoare prin cele 10 coridoare umanitare din cele 10 orașe aflate sub asaltul forțelor ruse, a arătat Irina Vereşciuk, vicepremierul Ucrainei.

Totodată, în Zaporojie au fost impuse restricții stricte de circulație de către armata ucraineană. Locuitorilor le este interzis să circule 38 de ore, până luni, când vor fi revizuite noile restricții. „Să nu ieşiţi afară în acest timp!”, a declarat primarul orașului din sudul Ucrainei, Anatoli Kurtiev.

Rachetele hipersonice Kinjal sunt noua armă de distrugere folosită de armata rusă în războiul din Ucraina. Rachetele hipersonice de acest tip dispun de o manevrabilitate ridicată astfel încât sistemele de apărare antiaeriană nu le pot identifica cu ușurință.

„La 18 martie, complexul aeronautic Kinjal cu rachetele sale balistice hipersonice a distrus un important depozit subteran de rachete şi muniţie de aviaţie ale armatei ucrainene în localitatea Deliatin, în regiunea Ivano-Frankivsk”, a declarat Igor Konașenkov, unul dintre purtătorii de cuvânt al Ministerului rus al Apărării în una din conferințele sale recente.

Conform aceluiași oficial al Kremlinului, vineri seara au fost distruse un număr de 69 de instalații militare al ucrainenilor dintre care 12 depozite militare și 43 de locuri parcare pentru vehiculele armatei ucrainene. „În plus, grupurile antiaeriene ale aviaţiei ruse au doborât 12 drone ucrainene”, a mai specificat Konașenkov.

Terrible scenes here at bombed military base #Mykolaiv. 80+ dead pulled from the rubble, many many more underneath. No official government comments yet. Disaster for Ukraine armed forces at this training camp for southern frontline #vtmnieuws pic.twitter.com/4SXvTuQ1tR

— Robin Ramaekers (@ramaekers_robin) March 19, 2022