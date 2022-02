Tragedia momentului în lumea sportului după ce un campion aflat la început de drum a murit. Este vorba despre Jakub Gurecky, pilot ceh în vârstă de doar 16 ani. Potrivit ultimelor informații, acesta s-a stins din viață în urma rănilor grave survenite unei căderi de pe o motocicletă la un antrenament.

Anunțul a fost făcut în cursul zilei de luni de către organizatorii Campionatului Mondial de motociclism viteză – MotoGP – şi ai cupelor de motociclism pentru debutanţi, scrie EFE.

De menționat este faptul că Jakub Gurecky a câştigat trofeul în competiţia Northern Talent Cup 2021, după un sezon impresionant făcut anul trecut, iar în 2022 urma să concureze în Red Bull MotoGP Rookies Cup, ca recompensă pentru victoria din sezonul trecut.

Din păcate acest lucru nu s-a mai întâmplat. MotoGP a ținut să transmită condoleanțe familiei și celor dragi, având în vedere tragedia fără precedent care s-a produs.

„Gândurile noastre se îndreaptă acum spre familia lui Jakub Gurecky, spre prietenii lui, echipa sa şi cei dragi. Este pentru toţi un moment extrem de dificil”, se arată într-un comunicat al MotoGP.

We’re very saddened to hear of the passing of 2021 @northerntalentc Champion Jakub Gurecky.

From everybody in MotoGP, we send our love and support to his family, friends and loved ones.https://t.co/FyXFAmModQ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 8, 2022