Rachid Makhloufi, fost fotbalist algerian și simbol al luptei pentru independența Algeriei, a murit la vârsta de 88 de ani.

Anunțul a fost făcut vineri de președintele Algeriei, Abdelmadjid Tebboune, care a adus un omagiu acestui legendar jucător, cunoscut pentru implicarea sa în echipa Frontului de Eliberare Națională (FLN) în perioada războiului algerian.

Președintele Tebboune a transmis „cele mai sincere condoleanțe familiei lui Makhloufi și comunității fotbalului algerian”, iar agenția oficială APS a confirmat vestea tristă.

إنا لله وإنا إليه راجعون

Algeria football legend Rachid Makhloufi passed away today at the age of 88

In 1958, the Setif native turned down an opportunity to play for France at the World Cup and instead joined the Algeria FLN team in support of Algeria’s fight for independence pic.twitter.com/32ymF1Xclf

— Algeria FC (@Algeria_FC) November 8, 2024