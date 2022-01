Este vorba despre un sanctuar hindus, unde cel puțin 12 oameni au murit și alți 13 au fost răniți, potrivit bilanțului realizat de autoritățile locale, preluat de reuters.com

Situația a apărut după ce zeci de mii de persoane s-au călcat în picioare, ca să ajungă într-un lăcaș de cult din Kashmirul indian. Trebuie menționat că bilanțul deceselor ar putea crește.

Potrivit sursei menționate, drumul care duce la sanctuarul situat în vârful unui deal era plin de credincioși, care voiau să se roage de Anul Nou. Lăcașul unde a avut loc tragedia este unul dintre cele mai aglomerate din India, iar zeci de mii de persoane merg acolo în fiecare zi.

În acest context, premierul din India, Narendra Modi, a declarat pe Twitter că este „extrem de întristat de pierderea de vieţi omeneşti”, precizând totodată că se află în contact cu autorităţile locale.

De asemenea, acesta a mai prezentat „condoleanţe familiilor îndoliate” şi le-a urat răniţilor însănătoşire grabnică.

„Guvernul a cerut o anchetă în legătură cu busculada de la altarul Shri Mata Vaishno Devi”, a informat premierul Narendra Modi.

What a tragic start to the new year ..

Not a happy new year…😓

12 dead and 26 injured in #katra #jummu Praying for the speedy recovery of those injured 🙏

ॐ शान्ति #Vaishnodevi ~~~~~~~~Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board Helpline nos:

01991-234804

01991-234053

#नववर्ष_2022 pic.twitter.com/zfC0tThhuP

— नरेन्द्र अग्रवाल (@narendraaggrwal) January 1, 2022