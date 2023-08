Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi 31 au fost rănite, inclusiv salvatori, după ce rachete ruseşti au lovit clădiri rezidenţiale din Pokrovsk, un oraş din regiunea estică Doneţk, a anunţat luni ministrul ucrainean de interne Ihor Klimenko, citat de Reuters şi CNN.

Au fost două raiduri de atacuri cu rachete. Potrivit lui Klomenko, patru civili au murit în primul atac, iar un oficial din cadrul serviciilor de urgenţă din Doneţk a fost ucis în timpul celui de-al doilea atac.

„În timpul bombardamentelor repetate, adjunctul şefului Direcţiei principale a Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgenţă din regiunea Doneţk a fost ucis”, a declarat Klimenko. „Alţi 4 salvatori, 8 poliţişti şi 3 civili au fost răniţi. Eroii noştri au fost primii care au ajuns la locul bombardamentelor pentru a ajuta oamenii”, a spus Klimenko.

„Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în curs de desfăşurare. Îndepărtăm moloz, salvăm oamenii din teroarea rusă”, a adăugat Klimenko.

Videoclipuri şi fotografii publicate de oficialii ucraineni arată oameni care caută printre dărâmături, inclusiv un bloc de locuinţe cu cinci etaje grav avariat.

Anterior, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţase că Rusia a lansat două rachete care au lovit o clădire rezidenţială din oraş. O înregistrare video care însoţeşte postarea sa arată locuitori şi echipe de urgenţă care încearcă să îndepărteze o parte din dărâmături. O persoană pe o targă era mutată într-o ambulanţă.

Zelenski a promis că va trage Rusia la răspundere pentru acest atac. „Trebuie să oprim teroarea rusă. Toţi cei care luptă pentru libertatea Ucrainei salvează vieţi. Toţi cei din lume care ajută Ucraina vor învinge teroriştii împreună cu noi”, a declarat Zelenski. „Rusia va fi trasă la răspundere pentru tot ceea ce a făcut în acest război teribil”, a adăugat el.

Trebuie spus că purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a insistat că finalul războiului din Ucraina va avea loc numai după ”capitularea” Kievului. Ea a mai susținut că demilitarizarea şi denazificarea Ucrainei trebuie să fie asigurate.

”Suntem convinşi că o rezolvare cu adevărat globală, de durată şi echilibrată este posibilă doar dacă regimul de la Kiev pune capăt ostilităţilor şi atentatelor teroriste”, subliniază într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR

Photos of the rescue operation and debris removal in #Pokrovsk are published by the State Service for Emergency Situations.

According to the latest data, 31 people were injured in Pokrovsk, including 19 police officers, 5 emergency workers and 1 child. pic.twitter.com/HxBXhp3jQL

— NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2023