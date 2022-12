Actorul Pedro Miguel Arce, cunoscut fanilor filmelor de groază pentru rolul din „Tărâmul morții”, regizat de George A. Romero, a murit la vârsta de 46 de ani. Un apropiat al actorului a scris pe Instagram următorul mesaj: „Pedro Miguel Arce, care a jucat rolul lui Pillsbury în „Land of The Dead”, a murit după o scurtă luptă cu cancerul. Pedro era un tip atât de amuzant, care iubea viața. Ne va fi dor de el”, a scris James Clark, conform Bloody-disgusting.

Cunoscut pentru rolul din filmul de groază „Tărâmul morții”

Pe lângă rolul din acest film de groază, Pedro Miguel Arce a mai apărut seriale americane de succes precum „Warehouse 13” și „True Detective” și în filmele „Slasher” și „The Strain”. Pedro Miguel Arce a jucat și în producțiile „Relic Hunter”, True Blue, „CSI: Miami”, „How I Met Your Mother”, Think Like a Man Too, „Taken”, „Polar and The Christmas Setup”.

S-a născut în Nicaragua, dar s-a stabilit în Canada

Născut și crescut în Managua, Nicaragua, Pedro s-a mutat la Miami, Florida, unde a locuit câțiva ani, apoi s-a stabilit în Toronto, Canada. După ce a absolvit liceul, s-a înscris la Universitatea din Toronto, unde s-a alăturat echipei de fotbal Varsity Blues National Championship. Pentru a-și îmbunătăți viteza mâinilor și picioarelor pentru fotbal, Pedro a urmat cursuri de Jeet Kune Do. A decis apoi să se retragă din fotbal și să urmeze o carieră în divertisment.

După o scurtă luptă cu cancerul, Pedro a murit liniștit, înconjurat de familie

O postare pe contul de Instagram al actorului spune: „Cu profundă întristare, anunțăm pierderea iubitului nostru Pedro Miguel Arce, în această după-amiază de 9 decembrie. După o scurtă luptă cu cancerul, Pedro a murit liniștit, înconjurat de familie. Vă mulțumim pentru mesajele voastre de sprijin într-o perioadă dificilă pentru Pedro și familia noastră. Și-a trăit viața frumos și a adus lumină și dragoste atâtor oameni. El va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”.,

Arce a produs și mai multe scurtmetraje, inclusiv „A Gift”, pe care l-a scris și regizat.