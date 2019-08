România ar putea beneficia de o alocare de peste 3 miliarde de euro, începând din anul 2021, destinată companiilor care dezvoltă proiecte de inovare şi digitizare.

Svetlana Gomboş, directorul general pentru Programe Europene Competitivitate din Ministerul Fondurilor Europene – MFE, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că ”este o cifră neoficială, desigur, şi mai e mult până acolo, dar ne aşteptăm ca la nivelul programului nostru de inovare şi digitizare să mergem la peste 3 miliarde de euro (începând din anul – n. r.) 2021. Deci, pregătiţi-vă, că bani vor fi! Gândiţi-vă ce doriţi să faceţi, cum puteţi să ajutaţi economia, încercaţi să fiţi la curent cu ceea ce se doreşte la nivel european şi, cu siguranţă, veţi putea fi partenerii noştri!”.

”În ceea ce priveşte partea privată, e un pic mai complicat, pentru că am avut o alocare destul de mică, dar chiar şi aşa, după primul apel de clustere IT, am găsit resurse şi am mai lansat un apel şi vedem că până în acest moment piaţa răspunde, este de peste 10 ori suprasubscris apelul de proiecte, deci apetitul pieţei este fenomenal. Nu că nu sunt bani, vor fi bani în următoarea perioadă, aşa cum arată negocierile, şi, din informaţiile noastre, din discuţiile pe care le avem, alocarea ar fi cel puţin dublă pe partea de inovare şi digitizare”, a spus reprezentanta MFE.

În plus, 11 spitale şi cinci unităţi pre-spitaliceşti vor fi legate în sisteme de big data, a precizat Svetlana Gomboş:

”Dincolo de partea de guvernare, ne adresăm tot autorităţilor publice în partea de e-uri. Cu e-sănătate, telemedicină, vom lega 11 spitale şi cinci unităţi pre-spitaliceşti în sisteme mari de big data, care vor putea oferi telemedicină în viitor. Încercăm să facem tot ceea ce ţine de noi ca să facem paşi, adică începe să se vadă, deşi aşteptările la început au fost destul de pesimiste, totuşi încercăm şi ne mişcăm, şi chiar reuşim. Avem partea de cyber, unde deja avem doi aplicanţi. Avem partea de e-educaţie, unde deja intră toate proiectele care au fost remise, avem proiecte pilot cu catalog electronic, deci totuşi ne mişcăm la nivel naţional. Pentru interacţiunea cu cetăţeanul, trebuie create sisteme. La sisteme muncim şi încercăm să aducem toate entităţile, pentru a aduce către cetăţean servicii publice”.

Toate instituţiile guvernamentale din România trebuie conectate digital, pentru a putea realiza e-guvernarea, astfel ca o informaţie să nu fie introdusă de mai multe ori în sistem, a adăugat ea.

