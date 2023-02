Potrivit inginerului Matei Sumbasacu, magazinele, restaurantele și parcările de la parterul blocurilor au fost una dintre cauzele prăbușirii blocurilor în cutremurul de luni din Turcia. Acesta spune că în momentul în care cutremurul lovește clădirea, parterul preia prea mult din oscilații și cedează.

Expertul spune că fenomenul se numește „parter flexibil” și este una dintre cauzele prăbușirii multor clădiri.

„Când vorbim despre cutremure și despre răspunsul clădirilor la cutremur, vorbim despre rigiditate. Cutremurele induc o vibrație și vibrația aia se manifestă într-un anumit fel în funcție de rigiditatea structurală. Este important să nu ai variații mari de rigiditate. Adică să nu ai un etaj mai flexibil decât celelalte”, explică inginerul Matei Sumbasacu pentru Libertatea.

Încă din noiembrie anul trecut, inginerii civili au avertizat că infrastructura din Turcia nu este capabilă să facă față unui cutremur de mari proporții. Clădirile vechi din întreaga țară nu respectă codurile moderne de construcție rezistente la cutremure, iar experții au declarat că deși planurile de construcție mai noi prevăd adesea standarde de construcție mai ridicate, acestea nu sunt uneori puse în aplicare pe teren.

De asemenea, la sfârșitul anului 2022, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade, Uniunea Inginerilor și Arhitecților din Turcia a emis o declarație în care spunea că Turcia „a eșuat în ceea ce trebuia făcut înainte de cutremur”.

