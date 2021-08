Top Angajatori: Cum sună un job la o „neobancă”? Interviu cu Andreea Mihnea, First Bank

Când vine vorba despre mediul de lucru, cei de la First Bank pun accent pe faptul că se diferențiază de o bancă normală: „Putem spune că First Bank are o cultură mai antreprenorială, specifică neobăncilor sau start-up-urilor. Fiecare divizie are libertatea de a-și alege un model operațional optim pentru atingerea obiectivelor, evident, în limitele bugetare și de reglementare impuse de bancă și de industria bancară. Ne ajută faptul că nu avem constrângerile specifice corporațiilor, unde compania mamă dictează modul în care se execută strategia de business”, a declarat în exclusivitate pentru Revista Capital, Andreea Mihnea.