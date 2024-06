Șeful Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a emis ordine stricte în urma suspendării activității de numărare a voturilor în mai multe birouri județene. Incidentele au avut loc în Tulcea, Timiș și Sectorul 1 din București.

Toni Greblă a afirmat că suspendările nu sunt legale. În opinia sa, primarii sunt responsabili pentru faptul că nu au reușit să asigure condiții decente pentru cei implicați în procesul de numărare a voturilor.

Toni Greblă a luat măsuri încă de dimineață, deși nu era responsabilitatea AEP. Au fost montate corturi cu aer condiționat și s-au suplimentat numărul de statisticieni. El a criticat autoritățile locale, în special primarii. În opinia sa, aceștia nu au asigurat spații adecvate pentru desfășurarea activităților electorale.

Acesta a menționat că au fost alese locații improprii, precum săli lângă piețe, unde oamenii au fost nevoiți să urce pe scări.

Toni Greblă a subliniat că legea nu permite suspendarea activității de numărare a voturilor. El a cerut tuturor birourilor electorale să continue procesul fără întreruperi. El a spus că acest proces trebuie să fie fără suspiciuni legate de depozitarea voturilor. Conform acestuia, reluarea activității de numărare trebuie rapid făcută.

„Dis de dimineață am luat niște măsuri deși nu era treaba AEP, am montat corturi cu aer condiționat, am suplimentat numărul de statisticieni. Din păcate, anumite autorități locale și mă refer la primari, care sunt obligați să aibă spații pentru desfășurarea activităților electorale au găsit spații lângă niște piețe, în niște săli, unde oamenii au fost obligați și chinuiți să urce pe scări. Am înțeles că a fost suspendată activitatea acestui birou. Legea nu permite suspendarea activității de numărare a voturilor și a acestui proces. Eu solicit tuturor birourilor electorale să înțeleagă că activitatea trebuie dusă la bun sfârșit fără întrerupere, fără suspiciuni privind depozitarea voturilor și să reia activitatea de numărare rapid”, a declarat Toni Greblă la România TV.