A murit Françoise Hardy

Cunoscută pentru versurile sale melancolice și existențiale, Hardy s-a impus în anii șaizeci și a devenit una dintre cele mai celebre artiste din Franța.

Icoana și cântăreața franceză, cunoscută pentru faptul că a evocat existențialismul romantic în muzica sa, a murit la vârsta de 80 de ani.

Fiul ei, Thomas Dutronc, a confirmat decesul ei într-o postare pe Facebook. Împărtășind o fotografie cu ea ținându-l în brațe când era bebeluș, Dutronc a scris simplu: „Mama a plecat”.

Potrivit Barron’s, cântăreața se lupta cu cancerul încă din 2004.

Albumul ei de debut, Tout les garçons et les filles, lansat în 1962, a fost unul dintre primele sale succese comerciale și a catapultat-o în fruntea muzicii pop yé-yé europene.

Când a început să înregistreze muzică la Londra, în 1964, a lansat:

Mon amie la rose

L’amitié

La maison où j’ai grandi

și Ma jeunesse fout le camp

De-a lungul primilor ani ’70, Françoise Hardy a colaborat cu numeroși muzicieni, printre care Serge Gainsbourg, Patrick Modiano, Michel Berger și Catherine Lara. Françoise Hardy și-a înregistrat lucrările în engleză, germană și italiană.

Una dintre cele mai bune 200 de cântărețe din toate timpurile

Rolling Stone a numit-o una dintre cele mai bune 200 de cântărețe din toate timpurile. Bob Dylan a fost atât de impresionat de măiestria ei, încât i s-a adresat într-un poem pe spatele albumului Another Side of Bob Dylan. La prima lor întâlnire i-a cântat o serenadă, fără succes, cu „I Want You”.

Când a vorbit cu The Guardian în 2018, Hardy a discutat despre modul în care albumul său, Personne d’Autre, care a fost lansat în acel an, a explorat mortalitatea și acceptarea acesteia.

„Eu cânt despre moarte într-un mod foarte simbolic și chiar pozitiv. Există o acceptare și acolo”, a spus ea. „De exemplu, există un cântec numit «Trenul special», care îmi place foarte mult, dar la vârsta mea, pot cânta cu adevărat doar despre acel tren foarte special care mă va scoate din această lume. Dar, bineînțeles, sper, de asemenea, că mă va trimite spre stele și mă va ajuta să descopăr misterul cosmosului.”

Cântăreața se pregătea pentru moarte

Într-un interviu acordat revistei Paris Match în decembrie 2023, cântăreața Françoise Hardy a descris situația ca fiind „un coșmar”. Tot atunci, ea a mai spus că dorește să treacă în „cealaltă dimensiune” cât mai rapid și cu cât mai puțină suferință posibilă.