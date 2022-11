Republica Moldova primește în prezent exclusiv energie electrică din România! Acest lucru s-a întâmplat după ce centrala Cuciurgan de pe teritoriul Transnistriei a oprit livrările pentru luna noiembrie. Repsectiv, tratativele purtate dintre Chişinău şi așa-numitele autorităţi de la Tiraspol nu au dus la un acord.

Reprezentanţii centralei au invocat drept motiv lipsa alimentării cu gaze care vin din Rusia, după ce compania Gazprom a redus masiv livrările către Republica Moldova, iar malul stâng al Nistrului a hotărât să păstreze o mare parte din resurse privând restul ţării de gaz.

Întreaga cantitate de energie este venită din România!

Chiar dacă Republica Moldova deține o producţie internă de aproape 12%, autoritățile de la Chișinău au procurat întreaga cantitate de energie din România, inclusiv cea pentru acoperirea deficitului care reprezintă 14%, a declarat pentru Radio Chişinău, directorul Energocom, Victor Bânzari.

„Întreaga cantitate de energie este procurată din România, chiar şi pentru acoperirea deficitului. Avem în prezent semnate contractele cu OMV Petrom şi Nuclearelectrica. Astăzi am mai identificat un producător şi până seară sper că vom reuşi să semnăm contractul şi cu ei. Da, e prima dată când cumpărăm aşa o cantitate mare de energie din România. Ce nu am avut acoperit din contracte am procurat de la bursa OPCOM”, a afirmat Victor Bânzari la Radio Chişinău.

Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, a îndemnat cetățenii moldoveni să economisească consumul de resurse energetice

Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a venit cu un îndemn către cetățenii moldoveni să economisească consumul de energie electrică, și asta pentru că în unele cazuri nu se cunoaște care va fi prețul final de achiziție prin contractele de urgență, a relatat deschide.md.

„Atunci când avem un deficit, procurăm pe contracte de urgență. În unele cazuri aflăm mai târziu prețul energiei electrice procurate. Vom cunoaște abia la sfârșitul lunii cât ne costă. Atunci vom putea decide dacă ne putem permite să cumpărăm pe asemenea contracte sau trebuie să facem deconectări”, a declarat șeful Executivului.

Potrivit Nataliei Gavrilița, „faptul că astăzi situația este normală, nu înseamnă că aceasta se va prelungi toată iarna. Îndemnul meu este să economisim. Este vorba despre o solidaritate socială”, a precizat lidera de la Chișinău.