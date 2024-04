Joi, pe 18 aprilie, Netflix a anunțat că serialul „The Witcher” va primi un al cincilea sezon, care va fi și ultimul. Platforma a confirmat, totodată, că producția celui de-al patrulea sezon a început deja, în Marea Britanie.

Netflix a publicat un videoclip pe platforma X, în care actorii principali ai serialului „The Witcher” se adună în jurul mesei pentru o lectură de scenariu.

Fanii seriei îi vor recunoaște pe Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg), Freya Allan (Ciri) și Joey Batey (bardul Jaskier), dar vor fi și câteva fețe noi, precum Laurence Fishburne (cunoscut din „The Matrix”), care va interpreta rolul vampirului Regis.

It’s official, The Witcher season 4 is in production. But that’s not all, we’re already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF

