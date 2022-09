Revenită pe micul ecran după pauza din această vară, Teo Trandafir țintește acum segmentul matinal cu „Teo Show”, iar vedeta mărturisește că nu se abate de la rețeta care a consacrat-o. Este un format familiar ei, cu invitați din diferite medii de activitate, oameni mai mult sau mai puțin cunoscuți și cu expertiză diversă.

Am mers întotdeauna pe rețeta clasică

Ea a vorbit despre consecvența în televiziune, dar și rolul invitaților-cheie pentru o emisiune reușită. De asemenea, Teo Trandafir a vorbit despre colegul ei de breaslă, Dan Negru, alături de care a avut o discuție legată de acest subiect.

„Eu am mers întotdeauna pe rețeta clasică, pe ce am știut să fac, pe ce mi-a lăsat Dumnezeu, am mers din mine și m-am cărat pe mine în spate prin deșert. N-am vrut niciodată să fiu înaintea mea prin deșert. Lăsați, mai bine mă car eu pe mine prin deșert! Am făcut lucruri clasice pe care nu le regret, într-adevăr nu sunt om de format.

Și mi s-a și spus asta în repetate rânduri. Eu sunt un om de emisiune de autor. În momentul în care m-ai băgat într-un format, m-ai încleștat.

Chiar asta vorbeam cu Dan Negru și el era perfect de acord cu mine, «Tu niciodată nu poți să faci format, eu niciodată nu o să pot să fac o emisiune de autor!»”, a spus Teo Trandafir.

Nu știu cum m-aș înțelege cu Dan Negru într-o emisiune

Vedeta Kanal D a explicat că ea și Dan Negru sunt complementari. De asemenea, Teo Trandafir spune că nu știe cum ar putea face o emisiune împreună cu Dan Negru, pentru că sunt foarte diferiți.

„Dan și cu mine, din punctul ăsta de vedere, suntem complementari! Noi, dacă am face, de exemplu, o emisiune împreună, nu știu cum ne-am înțelege, pentru că eu mă duc într-o direcție care lui nu îi e cunoscută.

Lui îi place să știe ce urmează, ca să facă foarte bine ce știe că urmează. Mie nu îmi place să știu ce urmează! Mă duc cu capul înainte și ce-o fi, o fi! Adică ce poate să fie?

E un om care poate să spună niște lucruri sau nu poate să spună niște lucruri. Oi vedea, o dreg eu din pâine!”, a declarat realizatoarea emisiunii „Teo Show”, potrivit Cancan.