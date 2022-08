Teo Trandafir este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi. După trei luni de absență, ea își va încânta din nou publicul. Se va întâmpla la Kanal D, acolo unde, din 27 august, va reveni în emisiunea „Teo Show”. Aceasta va putea fi urmărită sâmbătă și duminică, de la ora 10.00.

Înainte de a se întoarce pe micile ecrane, vedeta a vorbit deschis despre cele mai importante momente ale carierei sale. Astfel, Teo a povestit cu lux de amănunte cum a reușit să facă audiență.

Teo Trandafir a recunoscut că nu întotdeauna ceea ce a făcut a fost pe placul întregului public din România. Însă, rețeta pe care a aplicat-o i-a adus un succes enorm.

Teo Trandafir nu se simte vinovată pentru că a adus maneaua în România

„Eu am adus întotdeauna oameni care cântă manele pentru ei, pentru oameni, nu neapărat pentru piese! Că s-a întâmplat să și cânte, ghinion! Toată lumea mă înjură că am adus maneaua în România. Stai un pic, maneaua era acolo latentă, nu ieșea pentru că am inventat-o eu. Ea aștepta, a găsit doar o găurică prin care să iasă. Nu mă simt foarte vinovată pentru asta, mai ales că oamenii gustau «big time», audiențele erau uriașe pe manea, de unde rezultă că nu e o greșeală”, a dezvăluit Teo.

Aceasta a precizat că tot ce face audiență uriașă pe un post de televiziune comercial decent, care se respectă, este permis.

„Asta se cere și îți dai seama imediat după audiențele de a doua zi de dimineață, de la 8.30. Există, bineînțeles, niște limite, pentru că de aia există CNA. Tu nu îți poți permite orice la televizor. Mergi până într-o limită, după care te gândești și la propria conștiință, te gândești și la cei care te privesc și la inteligențele lor și la părerea pe care și-o vor forma în legătură cu tine. Și în funcție de toți factorii ăștia, iei o decizie!”, a declarat Teo Trandafir, conform cancan.

Emoții mari înainte de revenirea la Kanal D

Teo Trandafir a recunoscut că și cei din spatele camerelor sunt emoționați, la rândul lor. Acest lucru se petrece chiar în aceste momente, când vedeta și întreaga ei echipă se pregătesc să revină la Kanal D.

„Suntem și entuziaști, în același timp, pentru că avem senzația că ne-am gândit la neprevăzut. Eu așa ceva în România nu am mai văzut până în momentul ăsta. E un amestec de informație cu joacă, știință, oameni interesanți, oameni mai puțin cunoscuți, care au făcut chestii «wow». Nu te așteptai niciodată în România la asta! Chiar prima ediție e o întâmplare pe care n-aș fi crezut-o posibilă în România! Sigur, dacă aș fi văzut-o într-un film american, că ăștia fac tot felul de pompoșenii din astea, aș fi zis că e cusută cu ață albă. Dar eu știind că e adevărată și văzând că e adevărată, în România, îmi dau seama că poporul ăsta începe să eclozeze! Sunt lucruri pe care nici noi nu le știam și am rămas complet șocați când le-am aflat și pe care ne face mare plăcere să le prezentăm celor care ne privesc, cu atât mai mult cu cât și ei vor zice: «I dont think so!». Și totuși e adevărat! Lucruri pe care le-am aflat acum, căutându-le, pentru că lucru căutat după lucru căutat vine!”, a mai dezvăluit ea despre revenirea pe micul ecran.

La începutul lunii iunie s-a aflat că emisiunea „Teo Show” de la Kanal D intră în vacanţă, vedeta şi echipa sa urmând să revină pe micul ecran din toamnă. Emisiunea era difuzată de luni până vineri, de la ora 15.00. Teo Trandafir îi avea alături de ea și pe Mihai Mitoșeru și Bella Santiago.