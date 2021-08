Probleme teribile de sănătate pentru vedeta Kanal D, Teo Trandafir. Vedeta nu s-a mai abţinut şi s-a decis să-şi deschidă sufletul la podcastul Antoniei şi al lui Alex Velea. Teo a vorbit despre cele mai dificile momente din viaţa ei când a fost la un pas de moarte.

Teo Trandafir, dezvăluiri teribile

Teo Trandafir a făcut dezvăluiri teribile din trecut. Una dintre cele mai cunoscute și iubite prezentatoare de televiziune din România, Teo Trandafir, a avut mari probleme. Invitată la podcastul lui Alex Velea și al Antoniei, Teo Trandafir a vorbit despre cele mai mari greutăți din viața ei, despre modul în care le-a ţinut piept și despre modul în care s-a confruntat și a învins atacurile de panică.

Vedeta a povestit un episod dramatic din viața ei, atunci când s-a confruntat cu un atac de panică major, crezând pur și simplu va muri. „Depresie cred că-i mult, că am înțeles că depresia se manifestă, citez: stare de tristețe marcantă, care durează mai mult de trei săptămâni.

Teo Trandafir, la un pas de moarte

Am atacuri de panică, adică mi se întâmplă răruț, dar frumos. Dacă-s mici, stau pe loc…îți bate inima, totul se învârte. Îți bate inima, simți că mori în momentul ăla. Cel mai rău am pățit-o când am mâncat niște mere cu morcovi și am ajuns la spital.

Problema era că se făcuse ora 15.30 și eu nu eram în televiziune. Eram terminată de frică, îmi făcuseră perfuzii. Urc în lift, eu nu am claustrofobie și, dintr-o dată, zic: eu o să mor acum! Mi se întâmplă acum.

M-am apucat cu mâinile de lift. Și atunci doctora care era cu mine în lift mi-a zis: sunteți bine, însă aveți un atac de panică. De atunci am mai făcut atacuri de panică, dar mai mici”, a declarat Teo Trandafir, în podcastul găzduit de Antonia și Alex Velea.

Cea mai mare gafă pe care a făcut-o Teo

„A doua gafă mare, urieșească din viața mea am făcut-o la televiziune. Lucram la Antenă și erau două televizoare. Mircea Badea citea ziar, eu nu eram în borș, Mircea făcea revista presei, eu m-am uitat în monitorul de control și era numai el. Bun! Doar că eu nu m-am uitat mai mult.

Mă rog, treaba e că era un monitor cu Mircea în el… Mi se face sete. Mă uit în monitor, eu nu m-am văzut”, a spus Teo Trandafir în vlogul Antoniei și a lui Alex Velea.

Teo a povestit în detaliu ulterior că a ridicat o mână și le-a făcut semn colegilor de platou că îi e sete. „Apă avem? Și-mi aduce două sticle. Le iau și-mi face semn: E de la robinet! Eu: E de la robinet?! Nuu!”, a mai spus ea.

„Peste două săptămâni mă cheamă managerul și zice: Am o întrebare! Și-mi pune înregistrarea de pe post! Care fusese pe post. Iar ăla era sponsorul principal, ăla de la robinet. 250.000 de euro! Și-mi zice: Eu acum ce ar trebui să fac?

Îi zic: Sincer?! Să mă dați afară pe loc. Nu există așa ceva. Nu există nicio justificare, nu există. Nu înțeleg cum am apărut pe post. Erau două monitoare, pe unul îl vedeam, pe unul nu-l vedeam”, a mai povestit prezentatoarea TV.