Izolată în casă din cauza coronavirusului, Antonia a devenit nostalgică pentru perioada pe care a petrecut-o în Statele Unite. Artista a găsit mai multe fotografii făcute în America, alături de prietenii ei de atunci, şi le-a postat pe internet.

Acesta este un subiect pe care Antonia l-a abordat foarte rar până acum. Când avea 4-5 ani, cântăreața şi cei doi părinți ai ei s-au mutat în Statele Unite, unde au locuit circa 13 ani. Apoi, când Antonia a împlinit 18 ani, ea şi mama ei ar fi fost deportate, scria presa la acea vreme. Antonia ar fi fost arestată pentru că nu ar fi avut actele în regulă. Atât ea, cât și mama ei, ar fi fost încătușate și urcate într-un avion spre România, primind și interdicție de a se mai întoarce în Statele Unite.

“A prins-o poliția americană și a trimis-o în România”

Tom Boxer, cel care a lansat-o pe Antonia pe scena muzicală din România, este cel care a oferit mai multe detalii pe acest subiect. Într-un interviu oferit în 2013, el povestea: “A fost deportată. Mi-a spus că nu avea actele în regulă și a prins-o poliția americană și a trimis-o în România. Știu că ea nu se poate întoarce în SUA”, scrie ciao.ro.

Artistul a mai povestit şi despre momentul în care a cunoscut-o pe Antonia, dar şi despre cum cânta aceasta la început: “La primul concert era varză. Căutați pe internet să vedeți.”

“Era pe la sală, la Bamboo. Instructorul meu mi-a făcut cunostință cu ea, mi-a zis că e talentată, că știe să cânte. Cânta în baie când am cunoscut-o eu. Am luat-o lângă mine și timp de un an am lucrat la imaginea ei și am ridicat-o în slăvi peste tot pe unde mergeam, la emisiuni tv, la radio. La primul concert era varză. Căutați pe internet să vedeți cum cânta, în Bulgaria”, a povestit Tom Boxer.

Se pare că şi mamei Antoniei, Denise Iacobescu, i s-a făcut foarte dor de America, pentru că, urmând exemplul fiicei sale, a postat şi ea mai multe imagini pe Instagram din perioada în care locuia acolo.