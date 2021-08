Într-un interviu oferit pentru viva.ro, îndrăgita prezentatoare TV, Teo Trandafir, a vorbit în premieră despre câștigurile ei. Aceasta a precizat că mulți cred că ea nu se confruntă cu nicio problemă, însă lucrurile sunt cu totul diferite.

Întrebată dacă după ce a devenit cunoscută a fost vreodată nevoită să se chivernisească, vedeta a spus că da. Teo Trandafir a povestit că a avut de investit, de-a lungul timpului, în casa în care locuiește și în copilul pe care îl are, subliniind că fiica sa merge la o școală privată care nu este ieftină.

Vedeta a punctat că oamenii cred că banii pe care îi câștigă îi rămân toți ei, dar lucrurile stau diferit. Teo Trandafir a spus că plătește taxe uriașe la stat, că are rate și că trebuie să îi plătească și pe cei cu care colaborează.

”Sigur că da, am trecut prin asemenea momente. Am investit în casa în care locuiesc, în copilul pe care îl am și care merge la o școală privată, care nu este tocmai ieftină. Oamenii au senzația că toți banii pe care îi câștigi îți rămân. Nu își imaginează că plătești taxe uriașe la stat, ai rate, oameni cu care colaborezi și pe care trebuie să îi remunerezi.”, spune vedeta.