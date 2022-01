Este cutremur în Guvern după ce s-a aflat că un ministru cheie a făcut din nou COVID. Este vorba de ministrul Energiei, Virgil Popescu. Acesta s-a reinfectat cu temutul virus. Ministrul a fost depistat pozitiv la testul de coronavirus.

Virgil Popescu nu este la prima sa infectare. În noiembrie 2020 el a avut Covid-19. Atunci, acesta nu a necesitat spitalizare, având o formă ușoară a bolii.

Ministrul Economiei a povestit, pe pagina sa de Facebook, că a decis să facă testul anti-COVID după ce a observat că nu se simte foarte bine. În prima fază a optat pentru un test rapid. După ce a văzut că rezultatul îi este pozitiv, a merg și la PCR. Și acesta din urmă i-a confirmat că este infectat cu temutul virus. În clipa de fază, ministrul se află în izolare și urmează indicațiile medicilor.

Cum se simte ministrul Economiei

„De dimineață nu m-am simțit foarte bine, așa că am decis să fac un test rapid. Rezultatul a fost pozitiv. În urmă cu câteva minute am primit și rezultatele la testul RT-PCR, care a confirmat că sunt infectat cu COVID – 19. Am o formă ușoară, sunt izolat la domiciliu și iau tratamentul prescris de medici. Am făcut mai multe teste în ultima perioadă, ieri am avut test negativ”, a scris, miercuri, ministrul Energiei, pe pagina sa de Facebook.

În finalul mesajului său, Virgil Popescu a transmis multă sănătate românilor și le-a spus să fie atenți și să păstreze măsurile de siguranță.

„Vă doresc tuturor multă sănătate, aveți grijă de voi și de cei dragi. Păstrați regulile de distanțare socială, purtați masca și protejați-vă. Da, recomand în continuarea vaccinarea, pentru că sunt încrezător că vom reuși să scăpăm de acest virus, care ne tot dă viețile peste cap”, a adăugat acesta.

A participat la ședința de Guvern

Virgil Popescu a participat marți, la ședința de Guvern, iar apoi la conferința de presă unde a prezentat ordonanța de urgență privind plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale. El a mai fost infectat și în luna noiembrie 2020. Atunci, el a spus că a avut simptome de gripă. Ulterior, a făcut un test anti-COVID, care a ieșit pozitiv.

„Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă.

Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu iartă. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut.”, a notat acesta în urmă cu an pe pagina sa de Facebook.